“Kpina ze zdrowego rozsądku i z naszego porządku prawnego” Listy poparcia kandydatów do nowej KRS – decyzją Naczelnego Sądu Administracyjnego – miały zostać opublikowane do 30 lipca, jednak Kancelaria Sejmu tego nie zrobiła. Powód? Decyzja szefa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o wszczęciu postępowania w tej sprawie. Sejmowi urzędnicy przekonują, że są “związani korespondencją” z UODO i nie mogą opublikować list. Przeciwnego zdania są prawnicy i opozycja. Jana Nowaka – członka-założyciela PiS-u i członka sądu koleżeńskiego PiS-u – Sejm wybrał nowym szefem Urzędu Ochrony Danych Osobowych na początku kwietnia. Oklaskiwał go wtedy na stojąco marszałek Marek Kuchciński. – Powierzone mi obowiązki wypełniać sumiennie i bezstronnie. Tak mi dopomóż Bóg – ślubował Nowak 16 maja 2019 roku. Jego ostatnia decyzja to tymczasowy zakaz publikacji list poparcia kandydatów do KRS. Choć sąd kazał opublikować listy z nazwiskami tych, którzy rekomendowali sędziów do wybranej przez polityków Krajowej Rady Sądownictwa, to szef UODO napisał do kancelarii Sejmu, by tego nie robić. – Jesteśmy też związani tą korespondencją, która trafiła. I to jest nasza opinia w tej sprawie – tłumaczył dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

