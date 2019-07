Kryzys lekowy. Chorzy w niebezpieczeństwie To największy kryzys lekowy od 30 lat. Dlaczego rząd nie reaguje? – pyta opozycja i domaga się konkretnych działań od rządu Mateusza Morawieckiego. – Ministerstwo powinno natychmiast dokonać skupu interwencyjnego i dokonać audytu dostępności leku, tak aby przynajmniej zapewnić informacje dla tych, którzy w aptekach odbijają się od ściany – mówi Krzysztof Brejza z PO. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

