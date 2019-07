Ksiądz Misiak zwolniony z kary ekskomuniki Metropolita łódzki arcybiskup Grzegorz Ryś zdjął po miesiącu karę ekskomuniki z księdza Michała Misiaka. Powodem wykluczenia z Kościoła katolickiego jednego z najbardziej rozpoznawalnych księży archidiecezji łódzkiej było przyjęcie drugiego chrztu, “którego udzielił mu protestant”. Sam ksiądz Misiak tłumaczył, że odczuwał “konflikt między życiem w celibacie a pragnieniem serca”. – Nigdy nie chciałem rzucić sutanny. Chciałem być księdzem i mężem – mówił. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

