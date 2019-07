Ksiądz rozdawał pieniądze na mszy. “Może więcej ludzi przyjdzie do kościoła?” Zgłaszały się głównie dzieci. One są bardziej ufne i dzięki temu są bliżej Królestwa Niebieskiego – twierdzi ks. Adam Pawłowski, proboszcz parafii św. Marcelina w Rogalinie. Duchowny podczas mszy w ostatnią niedzielę rozdał łącznie 500 zł. Nietypową akcję prowadzi od lat. To były prawdziwe pieniądze. Jestem księdzem, zarabiam przez naukę w szkole czy opłaty za msze święte. Mógłbym je wydać na różne rzeczy, ale mogłem też je wykorzystać do zaintrygowania parafian – powiedział w rozmowie z portalem gloswielkopolski.pl ks. Adam Pawłowski. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

