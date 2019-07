Kubica wybrany kierowcą dnia po Grand Prix Austrii Nie spektakularny Max Verstappen, a ostatni na mecie GP Austrii Robert Kubica – wybór kierowcy dnia po niedzielnym wyścigu Formuły 1 wywołał lawinę negatywnych komentarzy. Dziewiąta eliminacja tegorocznych mistrzostw świata dostarczyła ogromnych emocji. Na ostatnich okrążeniach szarżę rozpoczął Verstappen. Kierowca Red Bulla widowiskowo mijał kolejnych rywali, aż w końcu dopadł także Charles’a Leclerca (Ferrari) i jako pierwszy wpadł na metę. Młody Holender sięgnął tym samym po premierową wygraną w sezonie i przerwał dominację Mercedesa. A z tyłu stawki? Tu wiele się nie zmieniło. W niedzielę jako 20. (trzy okrążenia straty do zwycięzcy) rywalizację zakończył Robert Kubica. I tu zaskoczenie – to właśnie Polak z Williamsa triumfował w internetowym głosowaniu na kierowcę dnia, które przeprowadza oficjalny serwis Formuły 1. Werdykt, który – jak się przypuszcza – jest efektem wielkiej mobilizacji polskich kibiców, wywołał burzę. Na krótko po jego ogłoszeniu w internecie wylała się fala negatywnych komentarzy, a komunikat zniknął ze strony F1. Decyzja jest jednak nieodwołalna, kibice wybrali Polaka i nic już tego nie zmieni. Skandal”, “żenada” – te słowa najczęściej przewijają się w komentarzach po wyścigu. “Nie, to nie jest sarkazm. Mimo trzech okrążeń straty, Kubica został wybrany kierowcą dnia” – to z kolei pierwsze zdanie relacji zamieszczonej na branżowym portalu planetf1.com. “Mamy nadzieję, że Kubica pokaże kiedyś tę nagrodę swoim wnukom. Tylko oby nie dodał, że stracił trzy okrążenia” – ironizują dalej internetowi dziennikarze. Po dziewięciu z 21 wyścigów zdecydowanym liderem klasyfikacji generalnej jest broniący tytułu Lewis Hamilton z Mercedesa. Kubica nie ma na koncie ani jednego punktu. 14 lipca Grand Prix Wielkiej Brytanii, dziesiąte zawody sezonu 2019. Wyniki GP Austrii: 1. Max Verstappen (Holandia/Red Bull-Honda) 1.08,019 2. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) strata 2,724 3. Valtteri Bottas (Finlandia/Mercedes GP) 18,960 4. Sebastian Vettel (Niemcy/Ferrari) 19,610 5. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes GP) 22,805 6. Lando Norris (W. Brytania/McLaren-Renault) 1 okr. 7. Pierre Gasly (Francja/Red Bull-Honda) 1 okr. 8. Carlos Sainz jr (Hiszpania/McLaren-Renault) 1 okr. 9. Kimi Raikkonen (Finlandia/Alfa Romeo-Ferrari) 1 okr. 10. Antonio Giovinazzi (Włochy/Alfa Romeo-Ferrari) 1 okr. 11. Sergio Perez (Meksyk/Racing Point-Mercedes) 1 okr. 12. Daniel Ricciardo (Australia/Renault) 1 okr. 13. Nico Huelkenberg (Niemcy/Renault) 1 okr. 14. Lance Stroll (Kanada/Racing Point-Mercedes) 1 okr. 15. Alexander Albon (Tajlandia/Toro Rosso-Honda) 1 okr. 16. Romain Grosjean (Francja/Haas-Ferrari) 1 okr. 17. Daniił Kwiat (Rosja/Toro Rosso-Honda) 1 okr. 18. George Russell (W. Brytania/Williams-Mercedes) 2 okr. 19. Kevin Magnussen (Dania/Haas-Ferrari) 2 okr. 20. Robert Kubica (Polska/Williams-Mercedes) 3 okr. Najszybsze okrążenie: Max Verstappen (Holandia/Red Bull-Honda) – 1.07,475 Czołówka klasyfikacji generalnej kierowców (po 9 z 21 wyścigów): 1. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes GP) 197 pkt 2. Valtteri Bottas (Finlandia/Mercedes GP) 166 3. Max Verstappen (Holandia/Red Bull-Honda) 126 4. Sebastian Vettel (Niemcy/Ferrari) 123 5. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 105 … 16. Lance Stroll (Kanada/Racing Point-Mercedes) 6 17. Romain Grosjean (Francja/Haas-Ferrari) 2 18. Antonio Giovinazzi (Włochy/Alfa Romeo-Ferrari) 1 19. George Russell (W. Brytania/Williams-Mercedes) 0 20. Robert Kubica (Polska/Williams-Mercedes) 0 Klasyfikacja konstruktorów: 1. Mercedes GP 363 pkt 2. Ferrari 228 3. Red Bull-Honda 169 4. McLaren-Renault 52 5. Renault 32 6. Alfa Romeo-Ferrari 22 7. Racing Point-Mercedes 19 8. Toro Rosso-Honda 17 9. Haas-Ferrari 16 10. Williams-Mercedes 0 Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

