La Poni – arystokratka o walecznym piórze (cz. 2)

Z cyklu: Romans z historą

La Poni – arystokratka o walecznym piórze (cz. 1)

Sytuacja w Meksyku zradykalizowała się po morderstwie setek ludzi, w większości studentów, w roku 1968. Korzystając z faktu, że za kilka dni miały się zacząć w Meksyku Letnie Igrzyska Olimpijskie, studenci kilku wyższach szkół wyszli na ulicę, ogłosili strajk, by mieć szansę przekazać światu to, co się w tym kraju niedobrego dzieje. Rok ten będąc nie tylko w Polsce, ale i w Meksyku rokiem buntu i demonstacji studenckich, różnił się tym, że na ulicach Warszawy i innych miast Polski studentów pałowano, a tu odstrzeliwano lub zakłuwano bagnetami na placu demonstrancji, ito nie tylko studentów, ale i wielu przygodnych gapiów i przechodniów.

Nikt nie zna dokładnej liczby ofiar tej akcji, było ich dużo, ponad 500 osób. Miała ona miejsce na obrzeżach stolicy, na placu Tlatelolco. Nie był to izolowany sposób uciszania tłumów, robiono to wiele razy w okrutnej historii tego kraju. Na placu w czasie tego „wyciszania” Elena nie była, ale gdy tylko dowiedziała się o tej tragedii, natychmiast, już następnego dnia od wczesnego rana, zaczęła zbierać od świadków zeznania o tym, co się stało. Brała potem udział razem ze studentami w późniejszych demonstacjach, mimo że już miała 36 lat i była już mężatką i matką kilkumiesięcznego syna: była bita, więziona, zastraszana. Przed jej domem pojawiały się organizowane i opłacane przez władze miasta tłumy w proteście przeciwko niej – ona wychodziła do nich, by przedstawić swoje racje. Kończyło to się obelgami, przepychaniem. Jeden z uczestników takiej hucpy złapał ją za rękę i tak mocno ścisnął jej dłoń, że z pierścionka odpadł diament, którego później nie znalazła.

Piętnaście lat młodszy od niej brat Jan też uczestniczył w ruchu oporu przeciw establishmentowi. Zginął w wypadku samochodowym, bardzo możliwe, że zaaranżowanym przez przez „stróżów prawa”. Powstała książka poświęcona jego pamięci, która musiała poczekać kilka lat na opublikowanie, do czasów zmiany prezydentów kraju. To “Noc w Tlatelolco”, w której pomieściła wspomniane zeznania świadków i swój obszerny komentarz. Zebrała tych zeznań w ciągi czterech miesięcy ponad sto, nie tylko na ulicach i na tym placu, ale też od ludzi postrzelonych przebywających w szpitalach. Między innymi odwiedziła i bliżej poznała już znaną w świecie zachodnim włoską dziennikarkę i pisarkę postrzeloną na placu, Orianę Fallaci, która zasłynęła później z bezpardonowej krytyki Islamu we współczesnej odmianie. Szereg materiałów zebrała od uwięzionych studentów biorących udział w strajku. Książka przyniosła jej sławę. Nawet uhonorowano ją za to dzieło główną nagrodą literacką Meksyku, której nie przyjęła.

Ten krytycyzm wobec rządzących państwem znaleźć można w innych jej publikacjach jak na przykład w zbeletryzowanej opowieści o uwięzionym przywódcy strajku kolejarzy Demetriu Vallejo „El tren pasa primo” (Pociąg przejeżdża pierwszy) i w cyklu wywiadów z innymi uwięzionymi. Jej seria reportaży po wielkim trzęsieniu ziemi w 1985 roku, które zabiło około 30 tysięcy mieszkańców stolicy, pod zbiorowaym tytułem „Nada, nadie: las voces del temblor” (Nic, nikt: odgłosy trzęsienia ziemi), to mocne oskażenie władz o braku pomocy ludziom, szczególnie tym w slumsach stolicy, o korupcji i dorobianiu się na tym nieszczęściu przez mafiosów odbudowujących miasto. Pisała o kilku innych mafijnych przekrętach, o walce bezdomnych ze spekulanckimi deweloperami, a także o próbie samoobrony uciskanych, zgrupowanych w partyzantce miejskiej. O przepełnionych więzieniach pisała w reportażach pod zbiorowym tytułem „Fuerte es el silencio” (Potężna jest cisza).

Książka „Do sępów pójdę”, (tytuł oryginalny dość dziwny i nietypowy ”Hasta no verte Jesus mio”), uważana jest przez wielu za najlepszą pozycję w jej twórczości. To spisane autentyczne, choć zbeletryzowane, wspomnienia Josefiny Borquez, analfabetki, meksykańskiej pół-Indianki, która w powieści nosi nadane je przez pisarkę imię Jesusa (żeńska odmiana imienia Jezus) – kobiety, która brała czynny udział w rewolucji meksykańskiej po stronie powstańców, osoby o niezwykłym darze obserwacji i fenomenalnej pamięci. Przewijają się w niej znane postacie generałów okrutników, koniokradów, autentycznych rewolucjonistów z czasów rewolucji z lat 1910-29. Dużo jest w niej stron o losach kobiet z ludu i pogardliwym traktowaniu Indian – to prawdziwa ludowa epopeja o tych okrutnych czasach, a autorka nie musiała zbytnio się napracować by cokolwiek upiększyć – bez tego opowieść ta brzmi jak opowieść z tysiąca i jednej nocy, okrutnych nocy. Faktycznie to pierwsza w Meksyku książka, szczera do bólu, o losie tych ludzi.

Samo poznanie tej osoby przez Elenę i wielomiesięczne spisywania jej opowieści jest prawie tak ciekawe jak i sama opowieść, więc parę zdań na ten temat. Przemieszczając się przez dzielnicę biedoty poobijanym starym volkswagenem na kolejne spotkanie z więzionymi kolejarzami, ubrana zgodnie z życzeniem babci schludnie i elegancko, w szarym kostiumie rozjaśnionym sznurem pereł, w białych rękawiczkach z guzikami, usłyszała krzyki kobiety. Zaintrygowało ją to – jako zawodowa dziennikarka musiała się dowiedzieć co się dzieje. Odnalazła ją na dachu domu czynszowego. Nic się nie działo, po prostu Jezusa wyładowywała w ten sposób swoje frustracje. Potraktowała Elenę jak nieproszonego gościa, ale powoli otworzyła się przed nią. Opowiedziała jej o przepełnionych toaletach bez bieżącej wody, o miłości, rozstaniach, zdradach, beznadziejności szarych dni – otwierała w pełni oczy magnatki na styl życia biednych. Gdy Elena powiedziała w czasie tych opowieści, że są i dobrzy ludzie na świecie, sfrustrowana Jesusa przywołała ją do szeregu: „Przestań pieprzyć! Nikt nie jest dobry. Tylko takie głupie dupy jak ty mogą tak myśleć!” Poniatowska spędzała z nią całe dni po prostu rozmawiając i rejestrując na taśmie magnetonowej jej wypowiedzi. Przejmowała pracę Józefiny w czasie tych niekończących się opowieści: „czyściłam benzyną sterty zabrudzonych kombinezonów roboczych. Karmiłam jej cztery kury, psa i kota”. Józefina była praczką w budynku – opierała biedotę w nim mieszkającą.

Po kilku miesiącach opowiedziała Elenie swoją dolę. W czasie rewolucji była kobietą jednego z wodzów rewolucji. Typ okrutny, prymitywny. Bił ją, gwałcił w towarzystwie swych kumpli, dał jej broń do ręki i kazał walczyć w potyczkach z siłami rządowymi. Modliła się by go wreszcie trafiła kula, i tak się stało. Ona przeżyła. Przez długie lata chwytała się każdej pracy, by nie zemrzeć z głodu, zanim znalazła zajęcie w budynku, w którym zamieszkała. Helena dodała do tych opowieści o Józefinie swoje własne spostrzeżenia o ludziach z marginesu, których liczba była dziesiątki razy większa niż bogatych lub rządzących w państwie.

Powstało arcydzieło. Dostrzegł to wybitny krytyk literacki Emilio A. Gomez. Podkreślił to, na czym Elena szczególnie ogniskowała swoją uwagę w książce, że prominenci nie mają kontaktów, a niektórzy nawet niewiele wiedzą o tych „wyrzutkach społeczeństwa”, że poza bogatym śródmieściem „parę kilometrów dalej Meksyk staje się brudny, niedożywiony, schorowany”. Pisarska nie zapomniała podziękować anafabetce za wprowadzenie jej w świat, którego jeszcze nie znała: „Jesusa wzięła mnie za rękę i wprowadziła w świat prawdziwej biedy, w którym wodę trzeba było nieść ostrożnie, by nie uronić kropli, gdzie ludzie kradną elektryczność, gdzie kury znoszą jaja bez skorup, bo nigdy nie widzą słońca”.

Krzywdzą Elenę Poniatowską ci, którzy nazywają ją komunistką. Sama się za taką nie uważa i odcina się od ludzi, którzy ją tak nazywają. Na pewno jest osobą o zaangażowaniu politycznym skrajnie lewicowym, bo to jest jedyna siła w jej kraju, której udaje się od czasu do czasu mitygować szaleństwa rządzących, korupcję, pogardę wobec ogromnej większości obywateli kraju.

Zawiodła się na hierarchii kościelnej: ma pretencję do Jana Pawła II że nie potępił nadużyć dokonywanych na biednych Indianach w stanie Chiapas, co doprowadziło do ich buntu, wojny domowej i rzezi, oraz że nie dostrzegał, że „teologia wyzwolenia” na terenach Centralnej i Południowej Ameryki, stworzona i praktykowana przez niektórych duchownych pracujących w fawelach i wśród ludzi najbiedniejszych, zapomnianych przez rządy swych państw, nie pachnie herezją, lecz jest autentycznym wysiłkiem chronienia najbiedniejszych przed niesprawiedliwością.

Dla Eleny, osoby odważnej, wrażliwej na wszelką niesprawiedliwość, jedyną siłą, która obiecywała poprawę tej sytuacji w Meksyku byli lewicowcy. Sam może stałbym się lewicowcem, gdybym tam mieszkał i doświadczał tego, co tam się dzieje. Byłem w Acapulco, jednym z najbardziej bogatych, znanych i okrzyczanych miast turystycznych Meksyku. Wystarczyło zboczyć na boczną uliczkę z jedynego w mieście eleganckiego bulwaru zabudowanego hotelami dla turystów, czy wziąć lornetkę do ręki i przyjrzeć się otaczającym miasto wzgórzom. To fawele: tam wielodzietne rodziny gnieżdżą się często w jaskiniach bez wody bieżącej, bez elektryczności. To wszystko woła o pomstę do nieba i ta pomsta prędzej czy później może spaść i zmieść elitę. Ale jakimi będą nowi rządcy? Nie za poglądy lewicowe, ale przede wszystkim za odwagę i prawdę do bólu niepopularną wśród elity społeczeństwa wyrażaną niejednokrotnie w swych publikacjach Poniatowska stała się znaną i powszechnie szanowaną w kraju. Dla wielu jest już nie tylko La Poni, ale Ponissima, a dla wielu literatów i pisarzy, nie tylko języka hiszpańskiego, grande dame de lettres.

Rodzina Eleny była bardzo zaniepokojona tym zwrotem Eleny w stronę tych sponiewieranych ludzi i zmianą jej poglądów na dość skrajne, lewicowe. Wiele lat później, wreszcie nawet jej matka Paula Amor Poniatowska pogodziła się ze zwrotem zainteresowań córki i wyraziła to w wspomnieniach „No me olvides” (Nie zapomnij o mnie): „córka uznała, że są to ludzie o wiele bardziej inteligentni i twórczy, aniżeli osoby z dobrego towarzystwa”.

Myślę, że jej zradykalizowanie się i pewna bliskość ideowa do obozu komunizujących ludzi walczących z okrutną juntą ludzi skorumpowanych, rządzących krajem przy pomocy terroru, często w zmowie z członkami potężnej okrutnej mafii, w porównamiu z którą mafia kolumbijska to przedszkolaki, były w jej przekonaniu jedyną drogą do obalenia tyranii w tym kraju. Zdawała sobie sprawę, że ci nowi przywódcy przekształcą się po jakimś czasie w „czerwonych arystokratów”, jak to w przeszłości niejednokrotnie bywało, ale w ciągu tego przepoczwarzania się biedni ludzie mogą mieć trochę lepiej.

To inny komunizm, niż ten, który my starsi Polacy dobrze znamy – wprost szatański twór sowiecki. Elena Poniatowska nie kryła się ze swymi przekonaniami lewicowymi. Nawet jej matka nazywała ją ironicznie „czerwoną księżniczką”. W pewnym okresie swego życia brała udział w organizowaniu kampanii wyborczych dla kandydatów lewicy na prezydenta, lub do władz federalnych i lokalnych w Meksyku.

Władysław Pomarański

(Dokończenie za tydzień)