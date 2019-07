Lech Wałęsa: Jeśli frekwencja będzie poniżej 50 proc., to wyników wyborów nie należy uznawać! Nie boję się publicznie powiedzieć, że jeśli frekwencja jest poniżej 50 proc., to nie ma mowy o demokracji i nie należy uznawać takich wyborów! – mówi #TYLKONATEMAT Lech Wałęsa. – Musimy przestać “bawić się w wybory” i uznawać, że demokratyczne są wybory, gdy ponad połowa uprawnianych zostaje w domu. Jeśli frekwencja jest poniżej 50 proc., to z punktu widzenia prawdziwej demokracji wyborów nie było – tłumaczy były prezydent i lider pierwszej “Solidarności”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

