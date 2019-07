Legia uniknęła kompromitacji; Cracovia odpadła

Kibice Legii odetchnęli z ulgą. Nie doszło do kolejnej kompromitacji. Legia pokonała na własnym boisku gibraltarski zespół Europa FC 3:0 i zameldowała się w drugiej rundzie eliminacji Ligi Europy. Na tym etapie stołeczna drużyna zmierzy się z fińskim KuPS.

Wicemistrzowie Polski przywitali się z eliminacjami Ligi Europy w sposób zawstydzający. Na Gibraltarze, na boisku półamatorskiego wicemistrza kraju, tylko zremisowali 0:0. Co więcej, wcale nie było tak, że Legia przeprowadziła na bramkę rywali szturm, a zawiodła skuteczność. Było zgoła odwrotnie – bliżej zwycięskiego gola byli gospodarze.

W ostatnich latach warszawianie odpadali z pucharów po rywalizacjach w Kazachstanie, Mołdawii, a nawet Luksemburgu. Po pierwszym meczu z Europą FC zasadnym stało się pytanie – czy do listy wstydu trzeba będzie dopisać Gibraltar?

Szczęśliwie tydzień, który dzielił oba mecze został w Warszawie dobrze wykorzystany. Przy Łazienkowskiej Legia pokazała przeciwnikom miejsce w szeregu. Strzelanie zaczęło się błyskawicznie. Meczowy zegar wskazywał siódmą minutę gry, kiedy przed polem karnym Europy FC znalazł się Carlitos. Hiszpan dobrze przyjął piłkę i kopnął może niezbyt mocno, ale na tyle precyzyjnie i blisko słupka, że bramkarz Dayle Coleing nie zdążył z interwencją. Było 1:0, a trenerowi Aleksandarowi Vukoviciowi spadł wielki kamień z serca.

Wicemistrzowie Polski już bez presji mogli zagrać na większym luzie. Tak zrobili i obrońcom z Gibraltaru mogło kilka razy zakręcić się w głowach. Dominik Nagy po indywidualnej akcji trafił w słupek, ale już chwilę później dokładniejszy był Sandro Kulenović. Chorwat trafił do bramki rywali po dynamicznym rozegraniu Arvydasa Novikovasa i Marco Vesovicia.

Warszawianie mieli to, czego chcieli. I spuścili z tonu, jakby myśląc już o ligowej inauguracji, która czeka ich w niedzielę. O to, by legioniści nie zmęczyli się zbytnio zadbali zresztą sami rywale. Krótko po zmianie stron z czerwoną kartką z boiska wyleciał Sergio Sanchez, więc gospodarzom zostało po prostu dograć ten mecz. Trening w warunkach meczowych trwał w najlepsze, a swoje statystyki poprawił jeszcze Carlitos, który trafił z najbliższej odległości po płaskim zagraniu Novikovasa.

Następnym przystankiem Legii w drodze do Ligi Europy będzie Finlandia i drużyna KuPS.

Legia Warszawa – Europa FC 3:0

Bramki: Carlitos (7′, 60′), Kulenović (13′)

W czwartek z eliminacjami Ligi Europy pożegnała się także Cracovia, która po dogrywce zremisowała 2:2 z Dunajską Stredą.

Wyniku w Krakowie można więc było przezornie się obawiać, choć były nadzieje. Historyczny pierwszy awans w europejskich pucharach zapewniłby Cracovii już bezbramkowy remis, bo “Pasy” wywiozły ze Słowacji korzystne 1:1. Przy Kałuży nikt jednak nie był zainteresowany planem minimum. Minęło kilkadziesiąt sekund, a z prawej strony ze środka boiska na uwolnienie zagrał Bojan Cecarić. Serbski napastnik uderzył piłkę w kierunku pola karnego, choć chyba sam nie wierzył, że coś z tego może wyjść. Ale słowacka defensywa była jeszcze myślami w szatni. Rafael Lopes przyjął piłkę przed polem karnym i mimo asysty obrońcy precyzyjnie uderzył przy słupku z około 20 metrów. Strzał nie był mocny, ale zasłonięty Martin Jedlicka spóźnił się z interwencją.

W tam momencie Cracovia już była w II rundzie. Pewni awansu do 2. rundy kwalifikacji Ligi Europy piłkarze Michała Probierza byli dokładnie do drugiej minuty drugiej połowy, kiedy dali się zaskoczyć tak, jak wcześniej sami zaskoczyli rywala.

Z lewej strony balona w pole karne puścił Eric Davis. Zagrał między dwóch obrońców Cracovii, którzy nie mogli się zdecydować, kto powinien ruszyć do piłki. Niezdecydowanie piłkarzy “Pasów” wykorzystał biegnący za akcją Ronan Connor. Wypożyczony z Wolverhampton Wanderers 21-latek pozwolił piłce odbić się od murawy i strzałem nie do obrony doprowadził do wyrównania.

W drugiej części najlepszą szansę na gola dla Cracovii miał po rzucie rożnym w 71. minucie pozyskany z holenderskiej ekstraklasy Pelle van Amersfoort, ale po jego główce piłka zatrzymała się na poprzeczce. Tempo gry po przerwie dyktowali jednak goście. Wyrównał Connor, a kolejne bramki dla wicemistrzów Słowacji wisiały w powietrzu. Okazje mieli Eric Ramirez i Zolt Kalmar. W obu sytuacjach bez zarzutu spisał się Michal Pesković, który wykazał się przede wszystkim przy setce tego pierwszego.

W 81. minucie kibicom Pasów przestało być naprawdę do śmiechu. Obrońcy Cracovii po raz kolejny się pogubili, a z lewej strony po ziemi mocno kopnął Marko Divković. Piłka przełamała palce Peskovicia, ale szczęśliwie przetoczyła się obok słupka. Trener Michał Probierz zaczął wściekać się przy linii bocznej. Nic dziwnego. Cracovia mogła w ogóle nie doczekać dogrywki.

Ostatecznie jej doczekała, tylko nie wiadomo po co. Cztery minuty po rozpoczęciu dodatkowej półgodziny było de facto po wszystkim. Skandaliczny błąd pod własną bramką popełnił Michal Helik. Polski obrońca zbierał się do wybicia piłki, jakby miał rywala co najmniej 10 metrów od siebie. Ale jak spod ziemi wyrósł przy nim Cesar Blackman, który zablokował wybicie. Piłka spadła pod nogi Erica Ramireza, który wbiegł w pole karne i ze spokojem strzelił na 2:1, na domiar złego między nogami Peskovicia.

Cracovia miała blisko pół godziny na strzelenie dwóch goli (remis 2:2 premiował Słowaków), ale strzeliła tylko jednego – w 122. minucie. Zrobiła to przy pomocy Ericka Davisa, który zdjął piłkę z nogi Filipa Piszczka i skierował ją do własnej bramki. Chwilę potem sędzia zagwizdał po raz ostatni i piłkarze Cracovii mogą się już skupić na rozgrywkach ekstraklasy.

1. runda kwalifikacji Ligi Europy: Cracovia – Dunajska Streda 2:2 (1:0, 1:1)

Gole: Rafael Lopes (2.), Erick Davis (120. samobójczy) – Ronan Connor (47.), Eric Ramirez (94.) Pierwszy mecz: 1:1 Awans: Dunajska Streda (po dogrywce)

Dzień wcześniej po remisie 1:1 z BATE Borysów z Ligą Mistrzów pożegnał się Piast Gliwice.

Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz