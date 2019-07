Leków jak na lekarstwo Polska z problemem dostępności leków boryka się od lat – głównie z winy nielegalnego eksportu. Aktualny kryzys spowodowany odcięciem dostaw chińskich substancji czynnych dotknął jednak całą Europę. Zmęczenie brakami leków i zawyżanymi cenami może zmobilizować UE do wspólnej polityki lekowej. „Leków nadal brakuje, nie ma pewności, że tych, które chwilowo uzupełniono, nie zabraknie w przyszłości. Wiemy, że ministerstwo bardzo intensywnie analizuje dane zebrane przez systemy kontrolujące obieg leków” – mówi OKO. press Marek Tomków, wiceprezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej. „Systemy są niestety na tyle nowe, że dziś mogą jednak swojej roli nie spełnić”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

