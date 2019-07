Lewica pójdzie razem do wyborów? SLD, Wiosna i Razem rozmawiały o koalicji – Jest super, jest fajna energia. Wszystko ogłosimy w piątek o godz. 13 przed Sejmem. Jesteśmy razem – powiedział po opuszczeniu spotkania lewicowych ugrupowań lider SLD Włodzimierz Czarzasty. Politycy SLD, Razem i Wiosny rozmawiali o wspólnym starcie w jesiennych wyborach parlamentarnych. – Rozmawialiśmy o jednej liście na lewo od Platformy Obywatelskiej. Było miło, jest OK – powiedział, równie tajemniczo, Adrian Zandberg. Spotkanie rozpoczęło się po godz. 20:40 w Warszawie i trwało do 23. Uczestniczyli w nim lider SLD Włodzimierz Czarzasty, Wiosny – Robert Biedroń i Lewicy Razem Adrian Zandberg. Ze strony SLD w spotkaniu wziął udział Andrzej Rozenek, z Wiosny – Krzysztof Gawkowski, a z Lewicy Razem Maciej Konieczny. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

