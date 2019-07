Lista 543 sędziów, których wyroki mogą być podważane w przyszłości Jeśli jesienią Trybunał Sprawiedliwości UE orzeknie, że neo-KRS jest nieprawidłowo powołana, jak to zrobił już Rzecznik Generalny TSUE, to wyroki wydawane przez sędziów z tej listy będą mogły zostać podważone. To kluczowa informacja dla adwokatów i radców prawnych reprezentujących klientów w sprawach, które rozstrzygają ci sędziowie. OKO.press publikuje listę sędziów nominowanych przez neo-KRS i powołanych przez prezydenta. To kilkaset osób, które są sędziami na wszystkich szczeblach sądów powszechnych, administracyjnych i w Sądzie Najwyższym. Listę przygotował Patryk Wachowiec, prawnik i aktywista na rzecz praworządności, związany z inicjatywą Wolne Sądy, analityk Forum Obywatelskiego Rozwoju. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.