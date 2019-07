Medale Młodzieżowych Mistrzostw Europy Ewa Swoboda w piątek była poza zasięgiem rywalek w finale biegu na 100 metrów lekkoatletycznych mistrzostw Europy do lat 23. Polka w szwedzkim Gavle obroniła tytuł wywalczony dwa lata temu w Bydgoszczy. Złoto zdobył także kulomiot Konrad Bukowiecki. Swoboda (AZS AWF Katowice) wygrała rywalizację na 100 m z wynikiem 11,15. Druga była Francuzka Cynthia Leduc – 11,40, a trzecia Niemka Lisa Nippgen – 11,45. Wynik Polki jest jej najlepszym rezultatem w tym sezonie i zaledwie 0,03 gorszym od rekordu życiowego z 2016 roku. Młodzieżowa mistrzyni Europy wypełniła też minimum PZLA na igrzyska olimpijskie w Tokio. To kolejny sukces w karierze niespełna 22-letniej podopiecznej Iwony Krupy. W marcu w Glasgow rekordzistka Polski w biegu na 60 m wywalczyła tytuł halowej mistrzyni Europy na tym dystansie. Po piątkowym zwycięstwie Swoboda przyznała jednak, że potrzebuje wytchnienia po trudach sezonu i nie wystartuje w mistrzostwach świata w Dausze, które rozpoczną się 28 września. Zawodniczka zamierza skupić się na przygotowaniach do przyszłorocznych igrzysk olimpijskich, gdzie chce powalczyć o medal. Rozwiązała worek z medalami Złoty medal sprinterki z Żor był pierwszym krążkiem reprezentacji Polski wywalczonym podczas MME w Szwecji. W piątek dorobek Biało-Czerwonych powiększyli jednak Konrad Bukowiecki (AZS UWM Olsztyn), Klaudia Siciarz (AZS AWF Kraków) oraz Michał Sierocki (AZS UMCS Lublin). Bukowiecki wynikiem 21,51 m zdobył złoty medal w pchnięciu kulą. Podobnie jak Swoboda, wygrał z wyraźną przewagą nad konkurentami. Drugi Włoch Leonardo Fabbri uzyskał 20,50, a trzeci Szwed Wictor Petersson – 19,53. W ubiegłym roku w Berlinie Polak został wicemistrzem Europy w rywalizacji seniorów, w 2017 roku wygrał halowy czempionat Starego Kontynentu w Belgradzie. W tym roku swój wynik na stadionie wyśrubował do 21,97, to zaledwie o 11 cm mniej od rekordu kraju Michała Haratyka (KS Sprint Bielsko-Biała) – 22,08. Klaudia Siciarz wywalczyła srebrny medal w biegu na 100 metrów przez płotki, uzyskując najlepszy czas w swojej karierze – 12,82 i wypełniła minimum na igrzyska olimpijskie w Tokio. W finale pobiegła także druga reprezentantka Polski Klaudia Wojtunik, która zakończyła rywalizację na siódmym miejscu (13,49). Zwyciężyła Białorusinka Elvira Herman (12,70). (http://www.tvn24.pl) W tej samej konkurencji na dystansie 110 m Michał Sierocki również wywalczył srebro młodzieżowych mistrzostw Europy. Polak wynikiem 13,63 poprawił swój rekord życiowy. Dawid Żebrowski (13,90) w finale uplasował się na szóstej pozycji. Z wyraźna przewagą wygrał Szwajcar Jason Joseph (13,45). Mistrzostwa w Gavle zakończą się w niedzielę 14 lipca. Tymczasem kolejny w tym sezonie wyśmienity start Piotra Liska. Polski tyczkarz zwyciężył w konkursie Diamentowej Ligi w Monako pokonując wysokość 6,02 m. Tym samym 26-latek ponownie poprawił własny rekord kraju. W poprzedni piątek, podczas mityngu tej samej prestiżowej serii w Lozannie, Lisek uzyskał wysokość 6.01, bijąc o centymetr własny absolutny rekord kraju. Dzięki temu ex aequo z Amerykaninem Samem Kendricksem zajął pierwsze miejsce w konkursie. – Ostatnio czułem bardzo dobrą formę, ale nie oczekujcie, że będę teraz co zawody skakał na rekord – przyznał po zawodach. Do Monako pojechał z najlepszym wynikiem na świecie w tym sezonie. Był zdecydowanym faworytem do wygranej. Na stadionie Ludwika II od początku czuł się świetnie. Na rozgrzewkę zaczął od 5,52, potem czterokrotnie podnosił poprzeczkę zaliczając każdą wysokość już przy pierwszej próbie. Przy piątej zmianie zdecydował się na atakowanie 6,02. I znów pokonał ją od razu. Atakował 6,06 Jego wyczyn próbowało powtórzyć dwóch zawodników. Zarówno Szwed Armand Duplantis jak i Brazylijczyk Thiago Braz poprzeczkę strącili, więc Polak był pewny wygranej. Lisek został sam w konkursie. Miał jeszcze trzy podejścia. Próbował atakować wysokość 6,06, ale żaden z trzech skoków nie był udany. Najbliżej był za pierwszym razem. Na czwartym miejscu rywalizację zakończył mistrz Europy Paweł Wojciechowski – 5,87. Wcześniej rekord świata na milę kobiet poprawiła Holenderka etiopskiego pochodzenia Sifan Hassan, która uzyskała wynik 4.12,33. Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

