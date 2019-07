Męski leń. Polak w domu robi dwa razy mniej od Polki Polscy mężczyźni tylko 34 proc. swego czasu pracy poświęcają na niepłatną pracę w domu. Kobiety – aż 59 proc. Ogółem – kobiety pracują więcej od mężczyzn. Aż 77 proc. Polaków uważa, że najważniejszą rolą kobiety jest zajmowanie się domem i dziećmi. Praca to nie tylko to, co wykonujemy, aby zarobić pieniądze. Pracą jest również sprzątanie w domu, opieka nad dziećmi, naprawianie zepsutego kranu czy zakupy. W dyskusji o czasie pracy często zapomina się o tym jej drugim rodzaju. A znacznie częściej wykonują ją kobiety. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

