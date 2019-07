Miasta solidaryzują się z Białymstokiem po Marszu Równości. Tłumy ludzi w Gdańsku. Po wydarzeniach na Marszu Równości w Białymstoku w kierunku stolicy Podlasia płyną wyrazy wsparcia od mieszkańców innych miast. Na protestach przeciw przemocy lub nienawiści zbierają się setki osób. W Gdańsku pod Dworem Artusa zebrało się ok. 700 manifestujących. Podczas sobotniego Marszu Równości w Białymstoku, doszło do burd. Chuligani zaatakowali uczestników manifestacji zwolenników środowisk LGBT. Doszło do kilku przypadków pobicia. Jedna z policjantek trafiła do szpitala. W kierunku członków pochodu wykrzykiwano obraźliwe słowa. W ruch poszły jajka, kamienie i petardy, także butelki oraz kostka brukowa, mimo obecności policji. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

