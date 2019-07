Michał Haratyk w życiowej formie W warszawskim Multimedialnym Parku Fontann kulomiot pchnięciem na 22,32 m ustanowił fenomenalny rekord Polski. Mistrz Europy z 2018 roku po najlepszy wynik sięgnął w trzeciej kolejce rozgrywanego w stolicy mityngu. Haratyk poprawił tym samym własny rekord kraju (22,08 m), który ustanowił w ubiegłym roku w Ostrawie. Osiągnięty w niedzielę rezultat jest tym bardziej imponujący, że w XXI dalej nie pchał żaden Europejczyk. Zawody w Warszawie są dla Haratyka etapem przygotowań do wrześniowych mistrzostw świata. Bardzo dobry wynik uzyskała też w tej samej konkurencji Paulina Guba. Mistrzyni Europy uzyskała swój najlepszy tegoroczny wynik. W ostatniej, szóstej kolejce pchnęła 18,65. Konkurs tyczkarzy wygrał Piotr Lisek (5,61), który został bardzo szybko sam w rywalizacji. Żaden z jego przeciwników nie pokonał 5,61, więc wicemistrz świata postanowił poprzeczkę podnieść na 5,80, ale nie zdołał jej tym razem pokonać. Przed tygodniem polski tyczkarz zwyciężył w konkursie Diamentowej Ligi w Monako pokonując wysokość 6,02 m. Tym samym 26-latek ponownie poprawił własny rekord kraju, który wyśrubowałi w Lozannie, uzyskując wysokość 6.01. Dzięki temu ex aequo z Amerykaninem Samem Kendricksem zajął pierwsze miejsce w konkursie. Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

