Mimo odwołanej imprezy świętowano Canada day na Queen’s Park W 152. urodziny Kanady – Canada Day ludzie ubrani w czerwone i białe ubrania zgromadzili się na Queen’s Park przed gmachem parlamentu prowincji, aby uczcić święto 1 lipca. This slideshow requires JavaScript. Było to wydarzenie pospiesznie zorganizowane przez liberalną posłankę Mitzie Hunter, która powiedziała, że ​​postanowiła, że ​​musi odbyć się tradycyjna impreza mimo że rząd konserwatywny Douga Forda odwołał tegoroczną uroczystość powołując się na malejącą frekwencję. „Nikt nie będzie anulować Dnia Kanady” – powiedziała, rozmawiając z dziennikarzami. „To okazja do świętowania naszej prowincji i naszego kraju”. Hunter opowiadała o tym, jak wiele Kanada dała jej rodzinie po przeprowadzce z Jamajki 40 lat temu. Powiedziała, że ​​chciałaby zobaczyć Kanadyjczyków szczycących się bardziej tym, jak wspaniały jest ten kraj. Tak samo uważa była kanadyjska snowboardzistka olimpijska Katie Tsuyuki, która podróżowała po świecie reprezentując Kanadę. Powiedziała, że: „Kanadyjczycy powinni głośniej i częściej okazywać swoją dumę narodową”. Premier Doug Ford odwołał obchody Święta Kanady w zeszłym miesiącu. Rząd powiedział, że odwołuje uroczystość, która kosztuje ponad 400 000 dolarów, z powodu malejącej frekwencji. Zamiast tego przeznaczył ok. 80 000 dol. na bezpłatny wstęp do wielu parków i atrakcji turystycznych w prowincji. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny. Search

