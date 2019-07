Minister sraw zagranicznych RP w Kanadzie Stosunki polsko-kanadyjskie, relacje z Polonią kanadyjską i polityka wobec Ukrainy stanowiły przedmiot rozmów podczas dwustronnego spotkania szefów dyplomacji Polski i Kanady Jacka Czaputowicza i Chrystii Freeland. Ministrowie spotkali się podczas konferencji na temat ukraińskich reform, którą Kanada w tym roku współorganizuje. – Omówiliśmy przede wszystkim dalszą politykę wobec Ukrainy. Zarówno Kanada, jak i Polska są tutaj aktywne. Chcemy mobilizować społeczność międzynarodową na rzecz poparcia Ukrainy i utrzymania sankcji nałożonych na Rosję – powiedział polski minister, wskazując, że rozważane były różne scenariusze rozwoju sytuacji.



Dla szefowej kanadyjskiej dyplomacji „ważne też były relacje z Polonią, bowiem Polacy żyjący w Kanadzie to grupa ponad miliona osób poczuwających się do polskich korzeni”, mających prawa wyborcze i mogących głosować. Czaputowicz podkreślił, że właśnie dlatego, że chodzi o elektorat szefowa MSZ „chce też się przekonać, czy polityka wobec Polonii jest właściwa”. – Polacy dobrze oceniają stosunek do nich władz Kanady, ale widać też zainteresowanie kanadyjskich władz sytuacją Polonii – dodał.



Jak poinformował, gest wobec Polonii wykonał też premier Justin Trudeau, zapraszając na oficjalną kolację z delegacją polską również przewodniczącego Kongresu Polonii Kanadyjskiej Janusza Tomczaka. Czaputowicz wyraził nadzieję, że jego wizyta przyczyni się do tego, że rola Polonii kanadyjskiej będzie honorowana również przez premiera Trudeau.



– Cieszymy się, że Kanada, także przez te społeczności – i ukraińską i polską, jest zainteresowana naszym regionem. Cieszy nas silna pozycja Kanady w ramach NATO i gotowość, żeby być obecnym na Ukrainie, w Polsce, w Europie Środkowej i wspierać jej aspiracje – zaznaczył minister. Dobra podstawa



– Sama pani Freeland jest Ukrainką, jej mama jest Ukrainką, mówi świetnie po ukraińsku i też interesuje się Polakami. I dlatego ta rozmowa była bardzo dobra i to jest dobra podstawa do dalszego rozwoju naszych stosunków – dodał Czaputowicz.



W zeszłym roku Kanada przedłużyła o cztery lata swoje dowództwo wielonarodowej batalionowej grupy bojowej NATO stacjonującej na Łotwie, w której skład wchodzą m.in. żołnierze z Polski.



We wtorek, na zakończenie pierwszego dnia konferencji ws. reform ukraińskich, minister Freeland ogłosiła nowy pakiet wsparcia dla Ukrainy o wartości ponad 45 mln dolarów kanadyjskich oraz kolejne kroki wymierzone przeciw rosyjskiej agresji; Kanada nie będzie uznawać paszportów rosyjskich wydawanych Ukraińcom zamieszkującym region Donbasu i Ługańska. – Samo potępienie tych działań nie jest wystarczające – tłumaczyła, ogłaszając decyzję. Na sprzeczną z prawem międzynarodowym paszportyzację zwracał uwagę w trakcie konferencji minister Czaputowicz, apelując o reakcję społeczności międzynarodowej w tej sprawie.



Konferencja w Toronto zgromadziła delegacje rządowe z 37 krajów, a w sumie około 800 uczestników. Na środę zaplanowane są panele z udziałem przedstawicieli sektora prywatnego, społeczeństwa obywatelskiego i ekspertów.

