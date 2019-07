Na dachach 300 przystanków posadzono ulubioną roślinę pszczół W holenderskim Utrechcie, na dachach ponad 300 przystanków autobusowych, posadzono kwiaty przyjazne pszczołom. Rozchodnik okazały to miododajny gatunek, który w okresie kwitnienia jest bardzo chętnie odwiedzany przez te owady. Jest to prezent, który miasto postanowiło przekazać tym niezwykle ważnym zwierzętom – podaje Independent. Kwiatowe instalacje na dachach przystanków w Utrechcie, nie tylko pozytywnie wpływają na bioróżnorodność biologiczną w mieście, ale także wychwytują drobny pył z powietrza oraz magazynują wodę deszczową. Roślinność na dachach znajduje się pod opieką specjalnej ekipy ogrodników, którzy poruszają się po mieście pojazdami elektrycznymi. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.