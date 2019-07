Nasza przepiękna Kanada (zdjęcie 1) Zaczęło się lato. Jeździmy na wakacje, a także przyjeżdżają do nas goście – rodzina, przyjaciele. Dlatego postanowiliśmy codziennie pokazywać Państwu jedno przepiękne zdjęcie z Kanady. Zapraszamy zatem na codzienne oglądanie jednej migawki z naszego ogromnego i malowniczego kraju. Dzisiaj zdjęcie pierwsze – z Banff National Park. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

