Nie dostałeś się do szkoły? "Poszukaj sobie jakiejś za granicą" – Może uczniowie, którzy nie dostali się do żadnej szkoły, mogą poszukać odpowiedniej za granicą – takiej porady udzielił wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Andrzej Stanisławek w rozmowie z „Kurierem Lubelskim". Kilka godzin później na Facebooku oraz Twitterze wiceminister przeprosił za swoją wypowiedź i podał się do dymisji.

