Nie ma zgody na dalszą eksploatację Puszczy Białowieskiej Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO na szczycie w Baku przyjął jednoznaczne stanowisko – wszystko, co dzieje się w Puszczy Białowieskiej musi być bezwzględnie podporządkowane zachowaniu jej unikalnej wartości jako obszaru Światowego Dziedzictwa. W przeciwnym razie zostanie ona wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Zagrożonego. Trwa szczyt UNESCO w Baku, stolicy Azerbejdżanu. Jednym z tematów jest ochrona Puszczy Białowieskiej i jej przyszłość na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Dzisiaj Komitet Unesco przyjął decyzję ws Puszczy, całkowicie zgodną z wcześniejszym szkicem przygotowanym przez przyrodniczych ekspertów Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN). „Społeczność międzynarodowa podjęła decyzję wzywającą do skutecznej ochrony Puszczy Białowieskiej” – mówi OKO.press Tomasz Pezold-Knezevica z WWF. „Oznacza to, że plany urządzania lasu nie powinny być wdrażane w formie ostatnio przygotowanej przez Lasy Państwowe. UNESCO będzie monitorować wdrażanie podjętych decyzji i wzywa Polskę do sprawozdania z postępów tych prac na początku przyszłego roku”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

