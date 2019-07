Nienawiść siana przez władzę zbiera żniwo Chciała wejść do klubu, ochroniarz jej nie wpuścił i… dał jej w twarz. Dlaczego? Bo mieszkanka Częstochowy miała na sobie sweter z tęczowym sercem. Którego nawet nie nosiła jako symbolu społeczności LGBT. W Polsce rosną nienawistne nastroje. Po zamieszkach wywołanych przez prawicowe bojówki na Marszu Równości w Białymstoku oraz naklejkach “Strefa wolna od LGBT” “Gazety Polskiej”, codziennie pojawiają się niepokojące doniesienia o atakach na osoby LGBT+ lub wszystkich z nimi solidarnych, w tym na dziennikarzy, dzieci czy działaczy. Pogromy homoseksualistów przepowiada nawet Janusz Korwin-Mikke. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

