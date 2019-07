Nieodwracalne zmiany klimatu. Topnienie lodowców znacznie przyspiesza Najnowsze badania NASA wskazują na to, że proces topnienia lodowców stał się nieodwracalny, nawet jeśli ludzkość ograniczy emisję gazów cieplarnianych. Oznacza to m.in. znaczne podwyższenie poziomów mórz i zatopienie miast portowych na całym świecie – informuje “The Guardian”. Naukowcy pracujący dla NASA odkryli, że mieszczący się na zachodzie Antarktyki lodowiec Thwaites, nazwany przez media “lodowcem zagłady”, stał się jeszcze bardziej niestabilny. O lodowcu było głośno na początku tego roku, gdy NASA znalazła w nim jamę wielkości Manhattanu. Całkowite roztopienie się Thwaites podniosłoby poziom mórz o 50 cm. Co więcej, niestabilność lodowego giganta daje też podstawę do wniosku, że pozostałe lodowce czeka podobny los. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

