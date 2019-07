Nieruchomości a zmiany klimatu Z cyklu: Domowe ciekawostki Wszędzie, we wszystkich mediach, jednym z czołowych tematów są zmiany klimatu, ich wpływ na gospodarkę, nowe podatki, a nawet niektóre partie polityczne w sposób bardzo wyraźny podkreślają ten problem w swoich programach oraz późniejszych poczynaniach. Patrząc na problem zmian klimatycznych, każdy musi uświadomić sobie jaki wpływ ma to na nasze codzienne życie, a tym samym oczywiście na kupowane oraz sprzedawane nieruchomości. Przykładem niech będą nieruchomości, które znajdują się w rejonach obecnie zalewanych wodą: jeśli agent będzie wiedział o potencjalnym ryzyku zalania wodą danej okolicy, powinien powiadomić o tym swojego klienta. Jest to jeden z obowiązków każdego agenta oraz problemów, z którymi na co dzień się spotykamy. Oczywiście odpowiedzi na bardzo trudne pytania możemy szukać wszędzie, od agencji oraz urzędów miejskich, po ogólnie dostępne wiadomości w mediach. Każdy bowiem powinien brać pod uwagę zmiany klimatyczne oraz ich wpływ na nasze, a zatem każde środowisko. Obecnie są agencje, które zaczynają zajmować się na serio sprawami klimatycznymi oraz ich wpływem na środowisko, robiąc odpowiednie zestawienia oraz punktację na danym terenie. Odpowiada to podobnej kwalifikacji punktowej przyznawanej np. za dostęp do komunikację miejską, bliskość szkół czy ośrodków kultury itp. Do takiej punktacji brane są pod uwagę całkiem nowe dane odnośnie do różnego rodzaju ryzyka związanego ze zmianami klimatycznymi, np. zalania czy też występowanie trąb powietrznych, pożarów itp. Taka punktacja bierze pod uwagę ostatnio występujące istotne wydarzenia w danym rejonie. Bardzo dużą uwagę poświeca się takim czynnikom jak bliskość do rzek czy morza/oceanu. Niektóre okolice mają potencjał wystąpienia trzesięnia ziemi. A więc zbierane są informacje odnośnie każdego rejgionu i analizowane pod względem powtarzalności. Jest bowiem wiele miejsc na ziemi, gdzie ryzyko powtarzania się fatalnych wydarzeń klimatycznych występuje często, w innych zaczynają się powtarzać. Warto więc jest skorzystać z takiej wiedzy kiedy wybieramy okolicę do zamieszkania. Oczywiście takie dane nie są zupełną nowością. Od wielu już lat notowano wiele zjawisk atmosferycznych, które powtarzaly się w danej okolicy. W Stanach są okolice związane z większym ryzykiem występowania np. powodzi, a dane takie są publikowane już od lat, na podstawie wieloletnich badań. Oczywiście zmiany klimatyczne powodują, że powstają zupełnie nowe miejsca zagrożenia, a więc dobrze jest zbierać takie dane i je publikować. Do takiej współpracy potrzebna jest oczywiście konieczność wymiany informacji pomiędzy wszystkimi rodzajami agencji zarówno prywatnych, państwowych, przemysłowych itd, co obecnie jest dopiero w fazie wstępnej. Ważne jest uświadomienie społeczeństwu, że cały rynek nieruchomości jest także zależny od zmian klimatycznych. Niektóre okolice bowiem wymagają specjalnej troski, a naprawy szkód często są wyrażane w setkach tysięcy dolarów. Przykładem niech również będą okolice, w których wystepują częste pożary, co ma miejsce zarówno w Stanach, jak i Kanadzie: w Kolumbii Brytyjskiej, czy Kalifornii, o których często głośno w wiadomościach, ale przecież nie tylko. Na podstawie powtarzających się powodzi w Calgary miasto to wypracowało sposób na uwzględnienie rejonów szczególnie zagrożonych w systemie MLS, gdzie również podawane są sposoby zabezpieczenia domu. Lista obejmuje wiele elementów: od bardzo prostych rzeczy jak budowanie tamy wokół posesji, czy też zamontowanie na stałe pompy, a nawet systemu pomp. Niektóre z tych kroków powodują, że niektóre, bardziej zagrożone nieruchomości są uznawane czy też kwaliikowane jako “niesprzedawalne”, a po odpowiednim zabezpieczeniu jako “sprzedawalne”, co jest przecież bardzo istotne dla wielu klientów. W wielu miastach powstały mapki okolic bardziej narażonych na zalania, takie są np. w Edmonton, a w Toronto oznakowano aż 42 rejony narażone na potencjalne zalania. Trzeba tu nadmienić, że wielu nie tylko klientów, ale również agentów nie zdaje sobie z tego sprawy, że takie mapki powstały oraz że są dostępne. Gdzie: to już pytanie to Waszego agenta. A więc jest wiele czynników wpływających na wartość nieruchomości oraz ich sprzedajność, właśnie związanych z klimatem oraz powstającymi zmianami. A przecież zmiany takie będą powstawać, czy tego chcemy, czy też nie. Musimy się więc na nie przygotować oraz mieć je na uwadze. Wszystich kupujących zapraszamy do skorzystania z naszego doświadczenia. Wystawiających nieruchomości do sprzedaży zachęcam do korzystania z naszej oferty: oferujemy od lat profesjonalną usługę za ograniczony procent prowizji, przy sprzedaży każdego typu nieruchomości. Dla wielu klientów jest to znaczna kwota, którą możemy Państwu wyliczyć przed zawarciem umowy. Wszyscy nasi klienci biorą udział w losowaniu nowego samochodu firmy Lexus, a za każdą transakcję otrzymują Panstwo bilet losujący. Pośredniczymy również w sprawach kupna zupełnie nowych nieruchomości, prosto od dewelopera, a także pośredniczymy w sprzedazy nabytego prawa do zakupu, np. mieszkania w niewybudowanym jeszcze, czy też niezarejestrowanym budynku. We wszystkich sprawach związanych ze sprzedażą oraz kupnem nieruchomości proszę o kontakt bezpośredni pod numer: 647-209-3511 lub email: house4usteam@gmail.com; pracujemy w zespole “co dwie głowy to nie jedna”. Ryszard Sobolewski GoWest Realty Ltd, Brokerage.

