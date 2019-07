Nieruchomości – koniec lipca 2019

Z cyklu: Domowe ciekawostki

Wakacje w pełni,ale to także czas na zastanowienie się co przynosi nam obecnie rynek nieruchomości. Zawsze dobrze jest sprawdzić jakie są tendencje, ceny, przewidywania.

Według danych z końca maja, które zostały właśnie opublikowane, na rynku sprzedano o prawie 19 procent więcej nieruchomości niż w roku ubiegłym. Dotyczy to przede wszystkim mieszkań w apartamentowcach oczywiście. A więc mimo wcześniejszych ostrzeżeń z wielu stron, że będzie spadek sprzedaży, nie miał on jednak miejsca. Średnia cena nieruchomości wzrosła o 3,6 procenta, do ceny 838 540 dolarów kanadyjskich. A więc po słabych pierwszych miesiącach tego roku, drugi kwartał poprawił znacznie wszystkie wskaźniki.

W dalszym ciągu ogólny trend jest taki, że klienci postrzegają inwestycje w nieruchomości jako bardzo pozytywną, bezpieczną formę zarówno lokaty oszczędności, jak i zakupu dla siebie. Bardzo duża imigracja do Kanady i mimo przeciwności nienajgorsza sytuacja ekonomiczna powodują, że ceny nieruchomości ciągle rosną. Oczywiście rynek nie jest tak przegrzany jak był wcześniej, albowiem tzw. „stress test” ochładza zapędy zakupowe niedoszłych klientów.

W dalszym ciągu jednak bardzo mało jest nowych listingów, czyli nieruchomości wystawianych do sprzedaży, co według specjalistów zajmujących się tematem spowoduje dalszy wzrost cen. Otóż w maju br. liczba wystawianych do sprzedaży nieruchomości wzrosła jedynie o 0,8 procenta, co nie jest dobrym prognostykiem. Obecny wzrost cen jest w dalszym ciągu na poziomie powyżej inflacji, lecz nie przekracza 10 procent; gdybyśmy zobaczyli większy wzrost podaży, to wtedy moglibyśmy mieć nadzieję na większą stagnację cenową.

Otóż ceny domów jednorodzinnych w obszarze Toronto wzrosły jedynie o 1,5 procent, do ceny średniej 1 mln 385 tysięcy dolarów, natomiast w okolicach tzw. „905”, czyli poza miastem, średnia cena osiągnęła poziom prawie 906 tysięcy dolarów, co jest wzrostem o niecałe pół procenta w okresie jednego roku.

Bliźniaki, albo połówki w samym Toronto wzrosły do poziomu 1 mln 532 tysiące, czyli właściwie są na tym samym poziomie co w roku ubiegłym, natomiast poza miastem ceny podobnych nieruchomości były na poziomie prawie 680 tysięcy dolarów, a więc wzrosły o ponad 2 procent.

Jeśli chodzi o mieszkania, to średnia cena w Toronto wyniosła ponad 678 tysięcy dolarów, co stanowi wzrost o 6,6 procenta, a w okolicach tzw. 905 prawie 480 tysięcy, to jest wzrost o prawie 5 procent.

Zajmujący się sprawami nieruchomości usiłują wywrzeć nacisk rząd, aby ten sprawił, by wzrosła liczba nieruchomości do sprzedaży na rynku. Powodem dlaczego nie ma więcej nowych propozycji jest fakt, że wielu obecnych właścicieli nie widzi dla siebie opcji zmiany miejsca zamieszkania, więc tkwią w swoich dotychczasowych nieruchomościach.

W dalszej części artykułu podam Państwu kilka przykładów w jaki sposób można zaoszczędzić trochę grosza przy inwestowaniu w nieruchomości. Np. przy załatwianiu ubezpieczenia, dobrze jest płacić większy tzw. deductible, co jest kwotą płaconą na małe straty przy ubezpieczeniu. Drugą sprawą jest zainstalowanie w domu systemu ochrony (security system); otóż większość firm ubezpieczeniowych daje obniżkę składki w takim wypadku. Oczywiście gdy mamy wszystkie ubezpieczenia w tej samej firmie, tzn. na samochód i dom, najczęściej daje ona również dalszą zniżkę.

Bycie lojalnym klientem kompanii ubezpieczeniowej też się opłaca: większość z nich oferuje tzw. obniżkę dla lojalnych klientów. Opłata całej składki rocznej też się zwraca, udzielane są zniżki w stosunku do opłat comiesięcznych. Dobrze jest sprawdzać ceny w różnych firmach, pracując z brokerem ubezpieczeniowym lub też sprawdzając w różnych firmach samemu.

Przestańcie palić: wiele firm daje zniżkę dla tych rodzin, w których nikt nie pali.

Jeśli dokonamy istotnych zmian w domu, np. zainstalujemy lepszy system elektryczny, hydrauliczny, oraz tzw backflow valve, dobrze jest powiadomić o tym naszą firmę ubezpieczeniową, która powinna udzielić rabatu. Spłata pożyczki hipotecznej też prowadzi do obniżki ceny. Dobrze jest sprawdzić czy nie ma zniżki, jeśli nie było żadnego zgłoszenia w sprawie ubezpieczenia w ostatnich 3 latach. Niektórzy mogą zgłosić się po obniżkę dla seniorów, jeśli się kwalifikują. Jeśli Wasz dom jest nowszy – ma poniżej 10 lat, niektóre firmy też udzielają zniżek.

Oczywiście jest wiele sposobów na uzyskanie lepszych cen na różnego rodzaju usługi: udzielamy ich również naszym stałym klientom, proponując obniżkę prowizji za taki sam rodzaj usługi.

