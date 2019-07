Nieruchomości: negocjacje ofert

Z cyklu: Domowe ciekawostki

Sprzedaż domu jest zawsze stresująca dla wszystkich stron zainteresowanych, lecz dla sprzedających chyba najbardziej. Jest to wielokrotnie miejsce ich wieloletniego zamieszkania i związanych jest przecież z tym miejscem wiele emocji.

Jak wiemy, każdy agent dokładnie wyjaśnia wszystkie szczegóły, elementy umowy na spotkaniu zarówno w trakcie wystawiania domu na sprzedaż, jak i przed/oraz w trakcie prezentacji oferty. Oczywiście, w większości wypadków, kupujący składa swoje propozycje, które często trzeba negocjować. Po złożeniu oferty, kupujący czekają na odpowiedź, często tuż za drzwiami domu, jeśli są naprawdę zainteresowani zakupem. Złożoną ofertę można albo odrzucić w całości, albo też odpisać w sposób odpowiadający sprzedającemu. Oczywiście, najlepiej jakby otrzymana oferta spełniała wszystkie oczekiwania sprzedającego, włącznie z ceną oraz terminem zamknięcia, ale niestety nie żyjemy w świecie idealnym, więc główne warunki trzeba często negocjować. Najważniejsze jest, aby starać się negocjować wszystkie warunki, a nie odrzucać oferty, nawet gdy jest ona nie do zaakceptowania w jej pierwotnej formie.

Czasami kupujący “na rybkę” testują sprzedającego, próbując dostać jak najlepszą cenę. Czasami wynika to z niewiedzy np. na temat okolicy, lub też z próby zarobienia jak najwięcej na danej nieruchomości. W większości wypadków jednak obie strony zgadzają się na dalsze negocjacje.

Oczywiście, patrząc ze strony sprzedającego, próbujemy uzyskać jak najwyższą cenę. Możemy tu wypróbować dwie opcje cenowe: najwyższą oraz najniższą. Oczywiście, w pewnym momencie negocjacji możemy spodziewać się, że kupujący wycofa się z dalszych rozmów. Ale z naszej stony musimy ustalić najniższą akceptowalną cenę, poniżej której już nie zejdziemy. Oczywiście odpisujemy podając cenę wyższą niż ta najniższa, mając nadzieję na akceptację. Jeśli oczywiście data zamknięcia jest do zaakceptowania – przyjmujemy, w przeciwnym wypadku również datę należy renegocjować.

W trakcie negocjacji bardzo ważne jest, aby używać właściwego słownictwa oraz terminologii. Nigdy nie można mówić, że oferta jest odrzucona, lecz raczej że nie jest do zaakceptowania. Nie należy nikogo straszyć, lecz dążyć do dalszej negocjacji, dalszych rozmow. Tu raczej dobrze jest poprosić o ponowną kontrofertę, jeśli w dalszym ciągu różnimy się co do podstawowych, istotnych spraw. Powoli staramy się jednak do zminimalizowania różnic tak, aby obie strony maksymalnie do siebie przybliżyć.

Ważne jest, aby podkreślić akceptację wszystkich warunków, które już na wstępie udało się ustalić. Zazwyczaj najwięcej uwagi oczywiście zajmuje kwestia cenowa oraz termin przejęcia nieruchomości. Czasem już na wstępie rozmowy widać po reakcji strony przeciwnej jakiej odpowiedzi możemy się spodziewać, więc warto wpierw ustnie przenegocjować ważne sprawy, aby zbyt długo nie męczyć się z wielokrotnym odpisywaniem na oferty. Takie ustalenia mogą być bardzo pomocne w ostatecznym dojściu do porozumienia, bo wtedy widać jak na dłoni dobrą intencję obu stron. W pewnym momencie można spytać się drugiej strony o jej priorytety: co jest naprawdę istotne, a co mniej. Oczywiście najważniejszymi punktami są: cena, termin zamknięcia oraz warunki, ale można ustalić który z nich jest najbardziej istotny. Jeśli jest to cena, dobrze jest dowiedzieć się oraz poprosić o najlepszą propozycję strony przeciwnej: zawsze kupujący ma w głowie ostateczną cenę, którą chce zapłacić za daną nieruchomość. Jeśli cena będzie odpowiednia, tzn. większa lub przynajmniej taka, jaką ostatecznie powiedział sprzedający, zawsze można ustąpić z innych warunków oferty. Jeśli natomiast strona kupująca waha się co do ostatecznej decyzji, można ze swej strony, czyli sprzedającego, probować taką narzucić. W zamian proponujemy rezygnację z jednego lub kilku warunków, tak aby doprowadzić do uzyskania oferty bezwarunkowej. Można w miarę możliwości spróbować przenieść datę zamknięcia na proponowaną przez kupującego w ofercie, np. w zamian za uzyskanie lepszej ceny. W przypadku negocjacji ważną sprawą jest podejmowanie szybkich decyzji. Często jest to taniec pomiędzy obydwoma stronami, szybki taniec, przy którym nie można stracić głowy ani zgubić rytmu.

Wiele jest różnych aspektów negocjacji i oczywiście doświadczenie jest bardzo pomocne. Najważniejsze jest aby starać się zadowolić obie strony umowy oraz uzyskać ich akceptację wszystkich jej warunków.

