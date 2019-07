Nieruchomości – poruszane tematy

Z cyklu: Domowe ciekawostki

Piszę artykuły na tematy nieruchomości bodajże od roku 2004, a jakoś dziś doszło do mnie, że bardzo ważne tematy w ciągu tego czasu bardzo się zmieniały, wszystko bowiem bardzo ewoluuje. W tym czasie bardzo ważną rolę zaczął odgrywać Internet. Ja pierwsze oferty pisałem jeszcze na maszynie do pisania, reklamy były głównie w gazetach, do dzić zresztą są tam nadal. Listingi MLS przychodziły do naszego biura pocztą i w ten sposób byliśmy informowani o wystawionych do sprzedaży nieruchomościach. Jednak obecnie jest już zupełnie inny rodzaj marketingu oraz docierania do klientów. Powstało też wiele różnego rodzaju nowych firm zajmujących się sprzedażą nieruchomości, w różny dziwny sposób. Niektórzy oferują stałą prowizję, inni tzw. sprzedaż przez właściciela, co przecież sprowadza się do pobrania wcześniejszego opłaty za wystawienie na MLS. Jest też sporo agentów sprzedających na pół etatu, głównie znajomym i rodzinie. Dlatego też w samym Ontario jest zarejestrowanych ponad 50 tysięcy agentów!

Niedawno wprowadzono kilka nowych ustaw. Jedną z najważniejszych jest tzw. FINTRAC, mająca zapobiegać niby praniu brudnych pieniędzy, których do Kanady przysyłanych jest mnóstwo. Na tej podstawie właśnie zarekwirowano pewnej włoskiej rodzinie wiele nieruchomości oraz niezliczoną ilość kont bankowych, które służyły do tego procederu.

Ważną też sprawą było tłumaczenie się w tzw. Competition Bureau w sprawie udostępniania zebranych przez nasze Stowarzyszenie informacji, zupełnie bezpłatnie. W niektórych prowincjach zwalczano konieczność zajmowania się nieruchomościami na cały etat, przykładem niech będzie Winnipeg, który nie zezwalał na pracę na pół etatu. A więc wreszcie po wielu negocjacjach zgodzono się na pracę tzw. part-time, czyli na niepełny etat.

Bardzo dużo spraw, którymi zajmują się różnego rodzaju agencje kontrolujące agentów nieruchomości, dotyczy albo odpowiedniego rodzaju reklamy swojej działalności: od samego wyglądu kart wizytowych po reklamy sprzedanych nieruchomości. Istotnym tematem jest oczywiście właściwy, etyczny sposób reprezentacji wszystkich klientów: od kupujących, po sprzedających oraz wynajmujących. Tu często sprawy rozpatrywane są bardzo wnikliwie, a jeśli dochodzi do nieprawidłowości, kary dla agentów są nieraz bardzo dotkliwe, równiez w formie finansowej.

System MLS: Chyba każdy kto zajmowal się sprzedażą nieruchomości zetknął się z tą nazwą. Oczywiście każdy kto chce dobrze sprzedać powinien wystawić swoją nieruchomość w systemie MLS. O to głównie chodzi i o to toczy się bitwa. Wystawienia nieruchomości można dokonać na wiele różnych sposobów, a wielu sprzedających myśli, że już samo wystawienie spowoduje sprzedaż za najlepszą cenę, i tu oczywiście są w błędzie. Ale to już zupełnie inna kwestia.

Otóż w systemie MLS jest wiele informacji, które możemy uzyskać dla jak najkorzystniejszego wystawienia nieruchomości do sprzedaży, ale również do kupna. Możemy tu uzyskać wiele porównań, oraz innych informacji jak np. mieszkańców danej okolicy, ich statusu, zarobków, rodzaju społeczności, narodowości itp.

Samo stworzenie takiego systemu kosztowało niemało, a dalsze jego utrzymanie również kosztuje, dlatego też każdy z agentów należący do naszego zrzeszenia, pokrywającego te koszty, płaci niemałą coroczną składkę. I dlatego też dziwne jest, że wymaga się od nas darmowego udostępniania wszystkich informacji szerokiej publice, bo rzekomo jest to niezbędne dla otwartej konkurencyjności. Zastanawia mnie taka sprawa kiedy tego samego będziemy wymagać od banków, dealerów samochodowych oraz innych profesji: kto za ile sprzedał, ile dokładnie zarobił itp. Ciekawe… zwłaszcza informacje bankowe, ile jaki bank zarabia na kosztach przyznania pożyczki hipotecznej, na nałożonych przez banki karach za wcześniejsze zerwanie umowy itp.

Powyższe tematy to takie, które mają istotny wpływ na całokształt całego systemu sprzedaży nieruchomości w Kanadzie. Oczywiście jest wiele innych, bardziej przyziemnych, które decydują o konkretnej wartości danej nieruchomości, ale to to już sprawa bardziej indywidualna, wypracowywana przez kolejnych właścicieli.

Ryszard Sobolewski

GoWest Realty Ltd, Brokerage