Niewygodna prawda o Annie Zalewskiej wyszła na jaw W poniedziałek 3 lipca miała miejsce inauguracja kolejnej kadencji Parlamentu Europejskiego. Z tej okazji europosłowie wybrali spośród siebie osoby, które będę piastować najważniejsze stanowiska w Unii. Dodatkowo na stronach internetowych europarlamentu opublikowano składy wszystkich komisji, w jakich w rozpoczętej kadencji mają pracować eurodeputowani. Co ciekawe, jedną z nich jest komisja edukacji, lecz w jej składzie próżno szukać dotychczasowej minister edukacji Anny Zalewskiej. Jak się okazuje, była szefowa resortu edukacji, odpowiedzialna za słynną reformę, w ramach której skasowano gimnazja, sama sprawami edukacji w Brukseli zajmować się nie zamierza. Anna Zalewska zapisała się do innych komisji: Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.