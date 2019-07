Niezwykła kanadyjska moneta To pierwsza wypuszczona przez Kanadyjską Królewską Mennicę moneta o kształcie… Kanady. Jej projektantka, artystka z Ottawy Alisha Giroux, stworzyła projekt takiej mapy z okazji 150-lecia Kanady i, jak opowiada, nie spodziewała się, że mennica zaproponuje jej wykorzystanie jej idei do wypuszczenia srebrnej monety w 2019 roku. Moneta jest reinterpretacją mapy Kanady, w której stylizowane ptaki lub ssaki tworzą kształt każdej prowincji lub terytorium, które reprezentują jako ich symbole. Od lewej do prawej są to: kruk (Jukon), niedźwiedź Kermode (Kolumbia Brytyjska), gyrfalcon (Terytoria Północno-Zachodnie), muflon kanadyjski (Alberta), jeleń biały (Saskatchewan), inuicki pies pociągowy (Nunavut), bizon (Manitoba), loon (Ontario), śnieżna sowa (Quebec), sikorka (Nowy Brunszwik), rybołów (Nowa Szkocja), błękitna sójka (Wyspa Księcia Edwarda) i leśny karibu (Nowa Fundlandia i Labrador). Na rewersie znajduje się wizerunek królowej Elżbiety II autorstwa Susanny Blunt. This slideshow requires JavaScript. Bóbr to zwierzę, które reprezentuje całą Kanadę i stało się symbolem w 1975 roku.

Spośród wszystkich gatunków występujących na tej monecie niedźwiedź Kermode i bizon to dwa największe gatunki ssaków w naturze, a najmniejszy to sikorka, symbol Nowego Brunszwiku! Moneta jest sprzedawana za 340 dol. „Są nabywcy z całego świata”, powiedziała. „Nie wiem, ile monet jest sprzedanych, ale wiem, że dużo”. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Joanna Wójcik Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże. Search

