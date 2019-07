Niezwykła wyprawa arktycznego lisa. 3500 kilometrów w 76 dni Młoda lisica arktyczna zaskoczyła naukowców, pokonując ponad 3500 km z Norwegii do Kanady w zaledwie 76 dni. Wyprawa rozpoczęła się na Spitsbergenie, największej wyspie archipelagu Svalbard, która leży między lądem stałym Norwegii a biegunem północnym. Ostatnim punktem wyprawy była należąca do Kanady Wyspa Ellesmere’a. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.