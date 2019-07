Nina Geysztor Zawirska (1925-2019) nie żyje Najbliższa ukochana Przyjaciółka, wspaniała, mądra i piękna kobieta, dziennikarka, człowiek, który pomagał każdemu, jedna z ostatnich dam NINA GEYSZTOR ZAWIRSKA (17 grudnia 1925 – 17 lipca 2019) zmarła po długiej chorobie, spokojnie, wśród bliskich Jej ludzi. Nino Kochana – nigdy Cię nie zapomnimy, jesteś z nami cały czas, zawsze blisko. Kochamy Cię, dziękując Ci za tysiące przegadanych godzin – Małgorzata P. Bonikowska i Zbyszek Bełz R.I.P. “Gazeta” bedzie publikować pozostawione nam przez Ninę Jej dawne felietony z cyklu “O…”, aby przypomnieć światu Jej myśli i spostrzeżenia. Wkrótce ukaże się dłuższe wspomnienie o Ninie Geysztor-Zawirskiej. Tutaj jeden z felietonów publikowanych w “Gazecie” drukowanej w cyklu “GadaNina” pt. “Syf a sprawa polska”. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi.

