Obchody 100-lecia Związku Podhalan 28 czerwca 2019 roku Związek Podhalan w Kanadzie uroczyście obchodzil jubileusz 100-lecia powstania Związku Podhalan w Polsce. Impreza odbyła się w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Toronto. Chociaż w przeszłości górale uczestniczyli w wielu wydarzeniach konsulatowych, był to pierwszy raz kiedy Związek Podhalan w Kanadzie został zaproszony jako organizator spotkania. This slideshow requires JavaScript. Wieczór prowadził Konsul Generalny RP w Toronto pan Krzysztof Grzelczyk oraz prezes Związku Podhalan w Kanadzie Agnieszka Zagórska. W uroczystości wzięło udział 150 gości, w tym goście specjalni pan Janusz Tomczak Prezes KPK, oraz wicekapelan Związku Podhalan w Kanadzie Ks. Jan Burczyk jak również byli prezesi Zarządu Związku Podhalan, przedstawiciele oddziałów, przedstawiciele wielu polskich organizacji oraz miłośnicy naszej góralskiej kultury i tradycji. Piękną niespodzianką było wideo od Zarządu Głównego Związku Podhalan w Polsce prosto z Żywca na czele z wiceprezesem Zarządu Piotrem Gąsienicą. W czasie spotkania zaśpiewano “Sto lat” i złożono życzenia Pani Wicekonsul Natali Iwaszko z okazji urodzin. Na gości czekała tradycyjna góralska kuchnia oraz pyszne desery. This slideshow requires JavaScript. Członkowie zespołu Harnasie pięknie tańczyli i śpiewali. This slideshow requires JavaScript. W imieniu całego Zarządu dziękujemy Panu Konsulowi Generalnemu Krzysztofowi Grzelczykowi za zaproszenie, wszystkim gościom oraz wolontariuszom za przybycie i pomoc w organizacji. Serdecznie podziękowania również dla: wiceprezesa Jana Plewy z zona za przygotowanie góralskiej kuchni

Zespołu Harnasie w Kanadzie za piękną oprawę artystyczną

Pani Teresy i Magdaleny Szarek Dziękujemy naszym niezawodnym sponsorom Luksusowa – Tyskie, Pani Ilona Girzewska Foto: Andrzej Bartula, Związek Podhalan w Kanadzie Więcej zdjęć

