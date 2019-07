Od miesięcy nie urodziła się tu żadna dziewczynka. W tym regionie matki zabijały już swoje córki Dziewczynki w Indiach nigdy nie miały łatwego życia. Wiadomość, że urodzi się córka w niejednej rodzinie traktowano jak najgorsze nieszczęście. Relacje o tym, jak je traktowali je rodzice, mrożą krew w żyłach. Niedawno odkryto, że w 132 wioskach jednego regionu od miesięcy nie urodziła się żadna dziewczynka. Natychmiast wzbudziło to podejrzenia. 132 wioski – w tylu miejscowościach regionu Uttarkashi w północnych Indiach miała w ostatnich miesiącach nie urodzić się żadna dziewczynka. Pisze o tym brytyjski “Independent” i inne zagraniczne media. W ciągu ostatnich trzech miesięcy na 216 dzieci rodzili się tu tylko chłopcy. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

