Ona ma 103 lata, on 100. Właśnie wzięli ślub Phyllis i John Cookowie powiedzieli sobie sakramentalne “tak” już po ukończeniu setnych urodzin. On jest weteranem II wojny światowej i właśnie skończył 100 lat, ona w sierpniu obchodzić będzie 103. urodziny. Nietypowi nowożeńcy są pensjonariuszami domu seniora w Sylvanii – miasteczku w północnej części stanu Ohio. O radosnej nowinie poinformował w mediach społecznościowych dom spokojnej starości, w którym mieszka małżeństwo. “Gratulacje dla nowożeńców! John and Phyllis poznali się w naszym ośrodku. W wieku 100 i 103 lat para zdecydowała się na ślub. Nigdy nie jest za późno, by odnaleźć miłość” – czytamy w poście. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.