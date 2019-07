Opóźnienia/odwołania lotów, zgubiony bagaż? Będą odszkodowania Niektóre z nowych rządowych przepisów dotyczących ochrony pasażerów linii lotniczych zaczną obowiązywać już w tym tygodniu, ale każdy, kto ma nadzieję na odszkodowanie za opóźnione lub odwołane loty, będzie musiał poczekać do końca roku. Podobnie każdy, kto spodziewa się odszkodowania za anulowanie lotu związane z awaryjną obsługą techniczną samolotu (np. w razie problemów z silnikiem), jak te, które doprowadziły na początku lipca do ​​odwołania 23 lotów linii Swoop – taniej spółki WestJet, też będzie musiał uzbroić się w cierpliwość. Pierwsza faza wprowadzenia w życie tzw. listy praw pasażerów zaczyna obowiązywać w poniedziałek. Wymaga to od linii lotniczych zapewnienia odszkodowania w wysokości do 2400 dol. pasażerom, dla których mimo posiadania rezerwacji nie było miejsc w samolocie z przyczyn pozostających pod kontrolą linii lotniczych. Pasażerowie, których bagaż został zgubiony lub uszkodzony, będą uprawnieni do maksymalnej kwoty 2100 dol, a także do zwrotu opłat za bagaż. Linie lotnicze będą również zobowiązane do umożliwienia pasażerom opuszczenia samolotu po trzygodzinnym opóźnieniu, jeśli start nie jest spodziewany natychmiast, a także do określenia jasnych zasad postępowania z instrumentami muzycznymi jak również zapewnienia, że wszyscy pasażerowie mają informacje o swoich prawach i regularne aktualizacje informacji o wszelkich opóźnieniach i odwołaniach lotów. Kolejne nowe zasady mają obowiązywać od 15 grudnia, w tym rekompensata w wysokości do 1000 dol za. opóźnienia i odwołania lotów, które uważa się za będące pod kontrolą linii lotniczych, ale niezwiązane z bezpieczeństwem, wymóg zapewnienia zmiany linii lotniczych lub zwrotu kosztów pasażerom w przypadku opóźnień lotów, nawet jeśli oznacza to opłacenie im biletu w innej linii lotniczej, zapewnienie wyżywienia, napojów i zakwaterowania podczas opóźnień lotu, a także zapewnienie, że dzieci poniżej 14 roku życia będą mogły siedzieć obok rodziców bez dodatkowych opłat. Linie lotnicze mogą oferować odszkodowania na poziomie wyższym niż te, których będzie teraz wymagał rząd, oraz w sytuacjach innych niż opisane powyżej. Gabor Lukacs, założyciel grupy działającej na rzecz pasażerów Air Passenger Rights, twierdzi, że nowe przepisy nadal pozostawiają Kanadę daleko w tyle za Stanami Zjednoczonymi i Europą pod względem traktowania pasażerów. Lukacs uważa, że opóźnienia powinny być ograniczone do 90 minut, a zwrot kosztów powinien być oferowany w przypadku wszystkich opóźnień i odwołań lotu poza sytuacjami ekstremalnymi. W przypadku linii Swoop, która anulowała 23 loty przez sześć dni w tym miesiącu, fakt, że problem z silnikiem nie został wykryty podczas rutynowej konserwacji, oznaczał, że linia lotnicza nie byłaby winna swoim pasażerom żadnej dodatkowej rekompensaty. Nowe przepisy są na ogół zgodne z tym, co robili już główni przewoźnicy, chociaż nie powstrzymało to niektórych z nich przed próbą zablokowania sprawy w sądzie. Air Canada i Porter Airlines, między innymi, złożyły wniosek na początku tego miesiąca, aby nowe przepisy zostały odrzucone, argumentując, że wymagane płatności naruszają międzynarodowe standardy i mogą powodować zamieszanie wśród pasażerów. Kanadyjskie Stowarzyszenie Transportu Lotniczego, które reprezentuje wiodące linie lotnicze, stwierdziło, że nowe przepisy doprowadzą do wzrostu cen biletów. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny. 1 Comment Search

