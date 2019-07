Opozycja ma dość farsy Macierewicza Posłowie Platformy Obywatelskiej złożyli zawiadomienie w prokuraturze o możliwości popełnienia przestępstwa przez szefa podkomisji smoleńskiej Antoniego Macierewicza. Domagają się też kontroli finansowej podkomisji przez Najwyższą Izbę Kontroli. – Ta farsa, za którą płacą Polacy, musi się skończyć – mówi poseł Marcin Kierwiński – Jesteśmy świadkami kompromitacji państwa PiS, kiedy to podkomisja rządzona przez Antoniego Macierewicza wzywa kolejnych polityków opozycji, a teraz także dziennikarzy. Na końcu i tak okazuje się, że w trzeciej minucie słychać wybuch – mówił w Sejmie Cezary Tomczyk z PO-KO. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.