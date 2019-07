Patologie w policji. Jarosław Zieliński oskarżany przez funkcjonariuszy. Byli funkcjonariusze podlaskiej policji oskarżają wiceszefa MSWiA Jarosława Zielińskiego o “mszczenie się” na nich. Zarzucają mu “krycie patologii w jednostkach”, a także to, że nadzorowani przez niego komendanci “prześladują tych, którzy decydują się ujawniać nieprawidłowości”. – Ściga się nas, zamiast ścigać winnych. To jest system ciągłych prześladowań i zastraszania – mówi jeden z policjantów, który pojawił się w tym tygodniu w Sejmie na zaproszenie posłów opozycji. Aspirant Norbert Kościesza zgłaszał przełożonym i odpowiedzialnym instytucjom nieprawidłowości w wydziale policji w Białymstoku. Nie spodobało się to białostockiemu komendantowi policji, który wszczął postępowanie dyscyplinarne wobec funkcjonariusza. Ostatecznie zwolnił go ze służby za rzekomo długotrwałe zwolnienie lekarskie i… wydawanie książek dla dzieci bez zgody komendy. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

