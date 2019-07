Patrzenie na zieleń zmniejsza ochotę na słodycze, papierosy i alkohol Możliwość obserwowania zieleni na co dzień przez okno sprawia, że mamy mniejszą ochotę na niezdrowe przekąski i używki – przekonują badacze z University of Plymouth w Wielkiej Brytanii. Ich wnioski publikuje pismo “Health & Place”. Wcześniejsze analizy wskazywały, że aktywność fizyczna na łonie natury zmniejsza intensywność pragnienia zjedzenia czegoś słodkiego czy sięgnięcia po alkohol. Okazuje się jednak, że aby osiągnąć ten efekt na zieleń wystarczy po prostu patrzeć. W badaniach (doi: 10.1016/j.healthplace.2019.102160) wzięło udział 149 osób, które wypełniły ankietę online dotyczącą różnego rodzaju kontaktu z naturą i odczuwania potrzeb, które mają negatywny wpływ na zdrowie. Pod uwagę wzięto m.in. ilość terenów zielonych w sąsiedztwie miejsca zamieszkania, obecność zieleni za oknem, dostęp do ogrodu lub działki czy częstotliwość korzystania z publicznych terenów zielonych. Wyniki ankiety wskazały, że dostęp do ogrodu lub działki znacznie zmniejszał intensywność i częstotliwość pragnień związanych z niezdrowymi nawykami. Podobny efekt miał widok z okna, jeżeli w ponad 25 proc. stanowiła go zieleń. Po uwzględnieniu aktywności fizycznej badanych autorzy stwierdzili, że nie miała ona wpływu na zaobserwowaną zależność. “Wiemy, że przebywanie na łonie natury pozytywnie wpływa na dobrostan psychiczny i fizyczny. Jednak możliwość zredukowania intensywności pragnień poprzez samo patrzenie na zieleń rzuca nowe światło na wcześniejsze wnioski, a także ma implikacje dla zdrowia publicznego i przyszłych programów mających na celu ochronę i inwestowanie w tereny zielone” – mówi autorka analizy Leanne Martin. Polska Agencja Prasowa Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: PAP Website PAP to największa agencja informacyjna w Polsce. Zbiera, opracowuje i przekazuje obiektywne i wszechstronne informacje z kraju i zagranicy. Przez całą dobę, 7 dni w tygodniu 250 dziennikarzy i 40 fotoreporterów przygotowuje serwisy informacyjne, z których korzystają media, instytucje, urzędy państwowe i przedsiębiorcy. Search

