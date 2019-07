Pierwsza na świecie pigułka, która może powstrzymać chorobę Parkinsona Nowa terapia, która wydaje się hamować rozwijającą się chorobę Parkinsona rozpocznie w przyszłym roku fazę pierwszą badań klinicznych u ludzi. Terapia, opracowana przez naukowców z University of Queensland i częściowo wspierana przez Fundację Michaela J Foxa jest pierwszą taką na świecie, ponieważ zatrzymuje śmierć komórek mózgowych u osób cierpiących na chorobę Parkinsona, a nie tylko minimalizuje jej objawy. Jeśli badania na ludziach odzwierciedlą oszałamiające wyniki badań wstępnych, stan zapalny mózgu, który powoduje tak wiele postępujących uszkodzeń w chorobie Parkinsona (PD) można będzie zatrzymać, przyjmując pojedynczą tabletkę każdego dnia. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

