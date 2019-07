Pierwsza taka zmiana – dla “nielegalnych”

Z cyklu: Imigracja do Kanady – “Ask Isabella”

Przez wiele lat do Kanady przyjeżdżało tysiące pracowników zagranicznych do różnych sektorów – pracownicy ci wypełniali luki tam, gdzie obywatele Kanady lub stali mieszkańcy nie chcieli pracować. Tak jest do dzisiaj – sytuacja niewiele się zmieniła. Weźmy na przykład sektor hotelarski, rybołóstwo (a zwłaszcza przetwarzanie), rolnictwo czy budownictwo. Jeśli chodzi o ten ostatni sektor, to zapewne pamiętacie Państwo jak często przyjeżdżali pracownicy na budowy, również Polacy – i jak łatwo można było (będąc pracodawcą) ich sprowadzać. Do tego stopnia, że w pewnym momencie rząd Kanady, pod wpływem głosów krytycznych, wstrzymał ten proces. Może niezupełnie wstrzymał, tylko ograniczył, okroił. I tak niektórzy pracownicy, na przykład w sektorach potrzebujących mniej wykwalifikowanej siły roboczej, ale także obejmujących niektóre dziedziny tzw. construction, otrzymywali prawo do pracy na 4 lata, po czym musieli z Kanady wyjechać na 2 lata, aby móc się ponownie starać o pozwolenie na pracę na kolejne 4 lata. Po czym, jeśli w tym czasie nie otrzymali pobytu stałego w Kanadzie (ponieważ… nie kwalifikowali się) – musieli opuścić Kanadę. I wielu tak zrobiło, ale wielu… wcale nie wyjechało z Kanady. Zostali. Bez statusu. Nielegalnie. Jestem przekonana, iż większość z nas zna takich ludzi, choć często nawet nie mamy pojęcia, bo oni żyją tutaj tak jak… my. Mają domy, samochody, firmy… Ale nie jeżdzą do Polski, nie wyjeżdżają na Kubę czy Dominikanę – nie dlatego, że nie chcą. Dlatego, że nie mogą. To znaczy mogą wyjechać, ale nie wjadą z powrotem. Oni żyją w ciągłym strachu, że mogą zostać złapani i wydaleni z Kanady pomimo tego, że to tutaj jest ich dom, tutaj jest wszystko, co mają…

Dlatego dla takich właśnie osób rząd Kanady ogłosił kilka dni temu wyjątkowy program – wyjątek od istniejących reguł i przepisów – pozwalający 500 kandydatom i ich rodzinom składać podanie o pobyt stały.

Podania od takich kanadydatów pracujących w sektorze construction będą przyjmowane od 2 stycznia 2020. Oczywiście trzeba spełniać wiele warunków, aby się kwalifikować. Między innymi: 400 podań zostało przeznaczonych dla osób, które uprzednio posiadały prawo do pracy w sektorze budowlanym i rozliczały się z podatków. 100 podań będzie dla osób, które legalnie wjechały do Kanady (niekoniecznie posiadając prawo do pracy). Trzeba udowodnić mieszkanie w Kanadzie przez co najmniej 5 ostatnich lat, co najmniej 3 lata pracy w tym czasie, znajomość języka angielskiego na co najmniej średnim poziomie (trzeba zdać egzamin). Pierwszeństwo otrzymają wnioskodawcy posiadający rodzinę (swoją własną – żonę, dziecko/dzieci lub dalszą rodzinę).

500 podań to jest… bardzo mało. Jestem przekonana, że dziesięć razy tyle nie byłoby dosyć, aby pomóc zalegalizować wszystkich tych, którzy od lat żyją w podobnej sytuacji. Ale jest to start. Bardzo ważny start. Może w następnych latach otworzy się szansa dla wszystkich pozostałych…

Radzę skorzystać z tej szansy. Jak wiele razy pisałam – tegoroczne wybory jesienią ssprawiają, że obecna rządząca partia stara się jak może. Co będzie po wyborach? To się okaże… po wyborach.

Izabela Kowalewska

Konsultant Imigracyjny

Od 24 lat zajmuję się prawem imigracyjnym Kanady i pomagam w rozwikłaniu wielu kompleksowych problemów.

Izabela Kowalewska jest czlonkiem ICCRC (Immigration Consultants of Canada Regulatory Council) oraz (CAPIC) Canadian Association of Professional Immigration Consultants.