PiS walczy z Gdańskiem nie tylko o Westerplatte PiS wziął sobie na celownik Gdańsk i gdańszczan, zdefiniował wroga i rozpoczął regularną wojnę. Ale wcale nie chodzi w niej o Westerplatte. Problemem jest to, że PiS chce zmienić historię miasta, które na przestrzeni dziejów było raz po stronie polskiej, a innym razem po niemieckiej. A to się aparatczykom z Nowogrodzkiej nie podoba. – Mamy do czynienia z wielkim uproszczeniem: najpierw sformatowaniem wizerunku miasta, stworzeniem hipostazy wyimaginowanego, wrogiego bytu, a następnie podjęcie z nim walki. U Cervantesa też był taki, co walczył z wiatrakami. Gdańsk znalazł się właśnie w roli takiego wiatraka – mówi w rozmowie z tygodnikiem "Newsweek prof. Cezary Obracht-Prondzyński.

