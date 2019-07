Pogódź się z cieniem

Z cyklu: Porady ogrodnicze Jana Ogrodnika “Nie tylko o trawniku”

Kiedy po kilku latach na emigracji nasi rodacy kupować zaczęli nowe domy, otaczające je ogrody wypełnione były dosłownie po brzegi słońcem. Powód był prosty – nic w nich przecież jeszcze nie rosło. Kochające słońce róże udawały się w nich znakomicie. Czas sprawił jednak, że posadzone w przydomowych ogrodach rośliny, w tym szczególnie drzewa, naprawdę z czasem się rozrosły. Z roku na rok do ogrodów dociera więc coraz mniej słońca – za to przybywa w nich cienia.

Warto zdawać sobie sprawę, że natura bywa czasami zdradliwa. Dlatego chciałbym przestrzeć szczególnie podczas tej później wiosny przed zbytnim jej dowierzaniem. Kiedy bowiem wczesną wiosną wyszliśmy do ogrodów, niejednego z nas oczarowało w nich po prostu słońce. Liście drzew nie zdążyły się jeszcze w pełni rozwinąć i na pierwszy rzut oka wyglądało to tak jakby nasze ogrody były bardzo nasłonecznione. Tymczasem wystarczyły zaledwie dwa tygodnie, a ulistnione drzewa sprawiły, że w tym samym ogrodzie zaczął dominować cień. Co gorsze, warto pamiętać, że wszystkie rośliny, w tym i drzewa, w czasie całego sezonu wypuszczają nieustanie nowe pędy. To sprawia, że w miarę lata cień zaczyna się nawet wyraźnie pogłębiać. Co więc robić w takiej sytuacji? Oczywiście można rośliny bezlitośnie i bezustannie przycinać. Wymaga to jednak dużego samozaparcia i nieustępliwości. Co gorsze, nawet w średnej wielkości ogrodzie naprawdę trudno będzie nam z rosnącymi drzewami zwyciężyć. Proponuję więc zupełnie inne rozwiązanie – zawrzyjmy rozejm z cieniem w naszym przydomowym ogrodzie…

Głęboki cień z reguły sprawia sporo kłopotu właścicielom przydomowych ogrodów. Rośliny, które lubią słońce, posadzone w cieniu po prostu giną. Dlatego tak ważny jest dobór roślin, które posadzimy w miejscach, gdzie nie dociera słońce. O ile roślin lubiących słońce jest dosłownie bez liku, tych znoszących warunki ciena jest naprawdę tylko garstka. Czas zatem na wymienienie roślin dających sobie dobrze tam radę:

Drzewa i krzewy

Spośród zimozielonych najlepiej w cieniu prezentuje się cis (ang. yew – wymawiane jako /ju/).

Dobrze daje sobie radę również w takich warunkach kanadyjska chojna (ang. hemlock). Natomiast w cieniu roślin szpilkowych, czyli tam, gdzie zimą nie dociera słońce udają się rododendrony (ang. rhododendron).

Spośród krzewów gubiących na zimę liście dobrze rośnie w cieniu dereń (ang. dogwood). W przypadku odmiany z białobrzegimi liśćmi wesoło rozjaśnia ona ciemną część ogrodu. Na dodatek zimą, kiedy dereń straci swoje liście jego nagie pędy przybierają czerwony kolor i dlatego bardzo intrygująco prezentują się one na tle białego śniegu.

Inne cienioznośne krzewy to kwitnące latem hortensje (ang. hydrangea) oraz ogrodowe azalie (ang. azalea). Te pierwsze kwitną często na biało i dlatego są łatwo zauważalne nawet późnym wieczorem, gdy zapada już zmrok. Drugie gubią liście na zimę – są blisko spokrewnione z rododendronami i zakwitają w maju tuż przed lilakami.

Rośliny kobiercowe i pnącza

Doskonale nadaje się do posadzenia w cieniu barwinek (ang. periwinkle). Jego liście pozostają zielone przez całą zimę. Natomiast w maju zakwita on uroczymi niebieskimi kwiatkami. Inna, nieco wyższa, bo sięgająca 15 cm wysokości płożynka to rumianka (ang. pachasandra). Jest ona również rośliną zimozieloną, a że pochodzi z Japonii nazywana też bywa po angielsku Japanese spruge. W naszym klimacie mamy do wyboru aż pięć pnączy, które śmiało można posadzić w cieniu. Rośliny tracące liście na zimę to: winniki trójklapowy (ang. Boston ivy), winnik pięcioklapowy (ang. Virginia creeper) a także hortensja pnąca (ang. climbing hydrangea) – uwaga! ta roślina rośnie bardzo wolno, ale jest naprawdę piekna, gdy zakwitnie.

Ostatnie pnącze należące do tej grupy to wiciokrzew (ang. honeysuckle), który zakwita pachnącymi kiściami kwiatów w samym środku lata. Na szczególną uwagę zasługuje natomiast zimozielony bluszcz (ang. English ivy). Preferuje on jednak miejsca, które również zimą są zacienione. Zimowe słońce szybko pali jego skórzane, ciemozielone liście. Pnącze to można używać jako roślinę okrywową, wszędzie tam, gdzie jest już zbyt ciemno do uprawy trawnika.

Byliny

W cieniu warto sadzić tawulki (ang. astilbe), hosty (ang. hosta), bergenie (ang. bergenia), oraz konwalie (ang. lilly of the valley). Tawulki kwitną dwa razy w roku: w maju i we wrześniu. Trzeba jednak po pierwszym kwitnieniu ściąć zasuszone kwiaty, aby rośliny zakwitły ponownie. Bergenie i hosty są ozdobne tylko swoimi liśćmi. Wybór tych ostatnich odnośnie odcieni liści jest naprawdę przeogromny. Do konwali nie muszę chyba nikogo przekonywać, chociaż ostrzegam, że szybko zachwaszczają one każdy ogród. Ich intensywny zapach może też być problemem dla bardziej wrażliwych osób. Spośród wszystkich bylin rosnących w cieniu najbardziej efektownie prezentuje się jednak mająca kwiaty dochodzące do wysokości ponad jednego metra dwuletnia naparstnica (ang. digitalis). Jeżeli chodzi o zagospodarowanie zacienionych powierzchni pod drzewami, które tracą na zimę swoje liście, to radzę spróbować tam uprawiania paproci (ang. ferns). Trzeba pamiętać jednak, że nie lubią one zakwaszonej ziemi i przed ich posadzeniem należy ją odkwasić poprzez rozrzucenie na całym terenie ogrodniczego wapna (ang. horticulture lime). Paprocie to najlepsi sprzymierzeńcy w likwidowaniu bólów głowy. Wystarczy tylko na chwilę zanużyć w nich głowę, a ból głowy ustąpi jak ręką odjął.

Rośliny jednoroczne

Spośród roślin jednorocznych w cieniu najlepiej rosną z pewnością niecierpki (ang. impatiens) oraz begonie (ang. begonias) – zarówno te z siewu jak i bulwiaste. Do wiszących koszyków warto natomiast sadzić pięknie zwieszające się zawsze ulanki (ang. fuchsia). Te ostanie w formie piennej, czyli szczepione na miniaturowych pieńkach ustawiać można również na zacienionych patiach.

A jak rozpoznać, która roślina może rosnąć w cieniu? Większość sklepów ogrodniczych opisuje dokładnie, w jakich warunkach najlepiej będą rosły sprzedawane przez nie rośliny. Zaznajomienie kupującego z tą informacją sprawia, że w następnym sezonie mniej będzie ze strony nabywców roszczeń gwarancyjnych. Rośliny najczęściej sprzedawane są z roczną lub dwuletnią gwarancją. Aby szybko i sprawnie przekazać informacje klientowi od kilkunastu lat rozpoczęto stosowanie specyficznego obrazkowego kodu. I tak, gdy przy opisie znajduje się niezaczerniony w środku symbol słońca oznacza to, że dana roślina lubi raczej dużo słońca. Kiedy symbol słoneczny jest zaczerniony tylko równo w połowie, to mamy do czynienia z kwiatem, krzewem albo drzewem, który preferuje półcien. Natomiast, gdy symbol słońca jest całkowiecie zaczerniony oznacza to, że roślina da sobie radę nawet w głębokim cieniu. Czasami umieszcza się również na opisach dwa znaki równolegle tuż obok siebie. Zdażyć się może bowiem, że roślina toleruje zarówno półcień jak i głęboki cień. Inne gatunki rosnąć mogą natomiast zarówno w słońcu jak i w półcieniu.