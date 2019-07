Pogoń Szczecin liderem ekstraklasy po dwóch kolejkach W ostatnim meczu drugiej kolejki PKO Ekstraklasy Pogoń Szczecin wygrała z Arką Gdynia 2:0. Emocji w Szczecinie nie brakowało, a swoje szanse mieli jedni i drudzy. Zwłaszcza w końcówce było gorąco. Dzięki wygranej Portowcy wskoczyli na pierwsze miejsce w tabeli. Arka wciąż pozostaje jedyną drużyną bez punktów. Pierwsze słowo należało do piłkarzy Pogoni. Z rzutu wolnego groźnie uderzył Kozulj, ale świetnie interweniował Pavels Steinbors, parując piłkę za bramkę. Z upływem kolejnych minut to Arka zaczynała wyglądać coraz lepiej. W 15. minucie groźny strzał z pola karnego oddał młodzieżowiec – Kamil Antonik, jednak Dante Stipica wykazał się niezłym refleksem. Pogoń starała się grać to, co potrafi najlepiej. Długie utrzymywanie się przy piłce, wymienność pozycji i gra z pierwszej piłki miały rozmontować defensywę gości. Arka była jednak dobrze zorganizowana, a Portowcom często brakowało ostatniego podania. Po przerwie to Arka grała coraz śmielej, próbując dyktować warunki. W 58. minucie powinna nawet prowadzić. Po podaniu Nabila Aankoura oko w oko ze Stipicą stanął Kamil Antonik. Nikt go nie atakował, miał miejsce, czas i powinien umieścić piłkę w siatce. Strzelił jednak fatalnie – na siłę, a Stipica zaliczył kolejną fantastyczną paradę. Niecałe dziesięć minut później Antonik zobaczył żółtą kartkę. Niewykorzystana sytuacja sprawiła, że 20-latek trochę się zagotował. Kilka minut później Jacek Zieliński wpuścił w jego miejsce Mateusza Młyńskiego. W 76. minucie gospodarze mieli rzut wolny tuż przed polem karnym. Rozegrali go koncertowo – krótko wykładając piłkę na 17. metr do Kozulja. Ten posłał prawdziwy pocisk na bramkę Steinborsa, wyprowadzając swój zespół na prowadzenie. W końcówce piłkarze z Gdyni starali się doprowadzić do wyrównania. Mieli niepowtarzalną szansę, bo Pogoń kończyła mecz w dziesiątkę. W 84. minucie po ostrym starciu z jednym z rywali boisko musiał opuścić Kamil Drygas. Wcześniej Kosta Runjaić wykorzystał już wszystkie zmiany. W doliczonym czasie gry sędzia Tomasz Kwiatkowski wskazał na rzut karny. Prostopadłą piłkę w polu karnym przyjmował Schirtladze, na którego wpadł Triantafy llopoulos. Sędzia nie zauważył jednak, że Gruzin przyjmował piłkę ręką. Zdecydował się skorzystać z wideoweryfikacji (VAR). Powtórka nie pozostawiła złudzeń – Pogoń wznowiła grę z rzutu wolnego. Arka była załamana, a Pogoń zdecydowała się zadać ostateczny cios. Pod polem karnym gości piłkę przejął Srdjan Spiridonović. Nowy nabytek Pogoni wbiegł z piłką w pole karne i strzelił bezbłędnie – tuż obok Steinborsa. Pogoń wygrała 2:0 i wskoczyła na fotel lidera PKO Ekstraklasy. W niedzielę na boisku zaprezentowały się drużyny rywalizujące w kwalifikacjach Ligi Europy. Mistrz Polski do przerwy prowadził we Wrocławiu 1:0, a strzelcem bramki był Jorge Felix. Hiszpan strzelił trzecią bramkę w trzecim kolejnym meczu (wcześniej z FC Ryga 3:2 w drugiej rundzie eliminacji Ligi Europy i Lechem Poznań 1:1 na inaugurację sezonu ekstraklasy). Kiedy wydawało się, że Piast zmierza po pierwsze w tym sezonie ligowe zwycięstwo, doszło do wyrównania – w 84. minucie za sprawą Erika Exposito. Natomiast na dwie minuty przed końcem regulaminowego czasu gry rzut karny wykorzystał Łukasz Broź. W równocześnie trwającym meczu Lechia Gdańsk bezbramkowo zremisowała u siebie z Wisłą Kraków. Lechia, która w czwartek wygrała u siebie z Broendby IF 2:1, w ekstraklasie nie strzeliła jeszcze w tym sezonie bramki (dwa razy zremisowała po 0:0). W pierwszym niedzielnym meczu Legia dosyć szczęśliwie wygrała na wyjeździe z Koroną Kielce 2:1. Bramki dla stołecznej drużyny strzelili dwaj sprowadzeni latem zawodnicy: Litwin Arvydas Novikovas (25) i Gruzin Walerian Gwilia w czwartej minucie doliczonego czasu gry. Tuż przed przerwą jedyną bramkę dla gospodarzy strzelił Michal Papadopulos. W sobotę pierwsze zwycięstwa w tym sezonie odnieśli beniaminkowie – ŁKS Łódź i Raków Częstochowa. Łodzianie już przed tygodniem zebrali dobre recenzje, choć wtedy zremisowali bezbramkowo z Lechią Gdańsk. Na trzy punkty solidnie zapracowali w sobotę, pokonując na wyjeździe Cracovię 2:1. Goście objęli prowadzenie w 16. minucie, kiedy hiszpański pomocnik Dani Ramirez zagrał idealnie w tempo do Łukasza Sekulskiego, a ten zdobył pierwszego gola dla ŁKS po powrocie do ekstraklasy. W 56. minucie było już 0:2. Michał Helik zagrał piłkę ręką we własnym polu karnym i arbiter podyktował “jedenastkę”, której pewnym egzekutorem był Maksymilian Rozwandowicz. W 90. minucie Cracovia przeprowadziła skuteczną akcję i Rumun Sergiu Hanca ładnym strzałem z woleja pokonał Michała Kołbę. Skończyło się na 1:2 i “Pasy” pozostają bez zwycięstwa w oficjalnym meczu w tym sezonie. Po dwóch remisach w kwalifikacjach Ligi Europy, co zakończyło się odpadnięciem z rozgrywek i jednym punkcie wywiezionym z Lubina w 1. kolejce, przyszła porażka. Dość niespodziewanym zwycięstwem gości zakończyła się też pierwsza od 16 lat i zarazem w ekstraklasie potyczka prowadzącej po inauguracyjnej serii meczów Jagiellonii z Rakowem. W Białymstoku jedynego gola zdobył strzałem głową po rzucie wolnym w 81. minucie Tomas Petrasek. Mierzący prawie dwa metry czeski obrońca także na zapleczu ekstraklasy często trafiał do siatki; w poprzednim sezonie uzyskał osiem bramek. W piątek Lech pokonał w Poznaniu Wisłę Płock 4:0. Dwa razy bramkarza gości pokonał wprowadzony do gry w drugiej połowie Duńczyk Christian Gytkjaer. Goście byli tłem dla ambitnie i składnie grającego przebudowanego oraz odmłodzonego latem “Kolejorza”. W dodatku dwie ostatnie bramki stracili w samej końcówce, grając w liczebnej przewadze, gdyż w 88. minucie wskutek czerwonej kartki boisko musiał opuścić serbski obrońca poznaniaków Dorde Crnomarkovic. W dwóch pierwszych spotkaniach “Nafciarzy” z ławki rezerwowych nie mógł prowadzić Leszek Ojrzyński, co było efektem kary nałożonej przez Komisję Ligi po ostatnim meczu poprzednich rozgrywek. W sobotę okazało się, że z powodu “poważnych problemów osobistych” – jak poinformował klub w komunikacie – szkoleniowiec ten zrezygnował z dalszej pracy. Teraz tymczasowo jego obowiązki przejmie dotychczasowy asystent Patryk Kniat. Drugi w tabeli Lech, z czterema punktami i lepszym bilansem bramek, wyprzedza plasujące się ex aequo na trzeciej pozycji ŁKS i Górnika. Zabrzanie w piątek pokonali KGHM Zagłębie Lubin 1:0. Gola na wagę trzech punktów zdobył w 73. minucie Hiszpan Jesus Jimenez. Wyniki 2. kolejki ekstraklasy piłkarskiej: Lech Poznań – Wisła Płock 4:0 (1:0)

Górnik Zabrze – KGHM Zagłębie Lubin 1:0 (0:0)

Jagiellonia Białystok – Raków Częstochowa 0:1 (0:0)

Cracovia Kraków – ŁKS Łódź 1:2 (0:1)

Śląsk Wrocław – Piast Gliwice 2:1 (0:1)

Lechia Gdańsk – Wisła Kraków 0:0

Korona Kielce – Legia Warszawa 1:2 (1:1)

Pogoń Szczecin – Arka Gdynia 2:0 (0:0) Tabela Ekstraklasy 1 Pogoń Szczecin 2 6 2 0 0 4-1

2 Śląsk Wrocław 2 6 2 0 0 3-1

3 Lech Poznań 2 4 1 1 0 5-1

4 ŁKS Łódź 2 4 1 1 0 2-1

5 Górnik Zabrze 2 4 1 1 0 2-1

6 Jagiellonia Białystok 2 3 1 0 1 3-1

7 Legia Warszawa 2 3 1 0 1 3-3

8 Korona Kielce 2 3 1 0 1 2-2

9 Raków Częstochowa 2 3 1 0 1 1-1

10 Lechia Gdańsk 2 2 0 2 0 0-0

11 Piast Gliwice 2 1 0 1 1 2-3

12 Cracovia 2 1 0 1 1 2-3

13 Zagłębie Lubin 2 1 0 1 1 1-2

14 Wisła Kraków 2 1 0 1 1 0-1

15 Wisła Płock 2 1 0 1 1 1-5

16 Arka Gdynia 2 0 0 0 2 0-5

W przypadku równej liczby punktów o kolejności w końcowej tabeli decydują bezpośrednie mecze.

Mecze w następnej kolejce 2019-08-02:

Arka Gdynia – Korona Kielce

KGHM Zagłębie Lubin – Jagiellonia Białystok

2019-08-03:

Raków Częstochowa – Cracovia Kraków

ŁKS Łódź – Lech Poznań

2019-08-04:

Wisła Płock – Lechia Gdańsk

Legia Warszawa – Śląsk Wrocław

Piast Gliwice – Pogoń Szczecin

2019-08-05:

Wisła Kraków – Górnik Zabrze Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz

