Pół miliona bezcennych nagrań poszło z dymem. Prawdę ukrywano przez lata Ponad 800 artystów – w tym kilkadziesiąt legend – utraciło taśmy matki z około pół milionem piosenek w pożarze, który wybuchł na terenie Universal Studios Hollywood w 2008 roku. Przez ponad dekadę ogrom strat "największej katastrofy w historii branży muzycznej" był owiany tajemnicą. Odkrył ją ostatnio dziennikarz "New York Timesa". Do sądu federalnego w Los Angeles trafił już pierwszy pozew zbiorowy przeciw największej wytwórni muzycznej świata.

