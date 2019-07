Pół rządu na pielgrzymce Radia Maryja Podczas homilii na 28. biskupi, z podziwu godną determinacją, mieszali z błotem osoby o innych poglądach, marsze równości, osoby LGBT, równość i akceptację. Po nich wystąpił premier Morawiecki, deklarując, że tych, którzy wybrali “ponurą drogę donikąd”, chciałby przyłączyć, by “Polska była jednością”. Na XXVIII Pielgrzymkę Rodziny Radia Maryja 14 lipca 2019 przybyła silna reprezentacja polskich parlamentarzystów i członków rządu m.in.: marszałek Senatu Stanisław Karczewski, premier Mateusz Morawiecki, ministrowie: Mariusz Błaszczak, Zbigniew Ziobro, Marian Banaś, Marek Gróbarczyk, Jan Krzysztof Ardanowski, Andrzej Adamczyk i prezydencki minister Paweł Mucha, który odczytał list od prezydenta Dudy. Zjawili się też byli ministrowie: Joachim Brudziński, Patryk Jaki i Antoni Macierewicz. Kilka minut zajęło o. Rydzykowi wymienianie przybyłych na pielgrzymkę posłów i senatorów. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

