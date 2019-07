Na kongresie PiS nie uniknęło wpadek Trzy dni paneli i debat we własnym gronie. Wiadomo tyle, co przed programowym kongresem Prawa i Sprawiedliwości. Programu też na razie nie ma. Po raz kolejny PiS spotyka się w Katowicach, żeby rozmawiać o programie, chociaż każdy musi mieć świadomość, że program zależy tylko od jednej osoby. Nikt poza Jarosławem Kaczyńskim nie będzie wyznaczał kierunków partii na następną kadencję. – Polska musi pozostać wyspą wolności, choć niektórzy chcą to zmienić i zakłócić. Musimy uczynić wszystko, by to trwało. Alternatywą jest czas przeszły, w którym wszystko było niemożliwe. Użyję tego określenia, choć wiem, że będzie ono przedmiotem ataku – musimy tę ofensywę zła odrzucić, musimy wygrać – mówił w swoim pierwszym sobotnim wystąpieniu prezes Kaczyński. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.