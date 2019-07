Polscy i filipińscy marynarze aresztowani w Meksyku 3 polskich i 19 filipińskich marynarzy zostało zatrzymanych w Meksyku. Statek Savannah, który pływał pod cypryjską banderą, miał złamać przepisy antynarkotykowe – poinformowało MSZ Filipin we wtorek. Polska placówka dyplomatyczna bada sprawę. 22 marynarzy ze statku Savannah aresztowano 27 lipca. Ambasadzie w Meksyku udało się już przesłuchać siedmiu zatrzymanych Filipińczyków. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

