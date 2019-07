Polscy skoczkowie zaczęli sezon od zwycięstwa Polscy skoczkowie nie dali żadnych szans swoim rywalom podczas sobotniego konkursu drużynowego w Wiśle, który zainaugurował Letnią Grand Prix. Gospodarze uzyskali aż 58,4 pkt przewagi nad Słoweńcami, którzy uplasowali się na drugim miejscu i 64,9 pkt nad trzecimi Norwegami. Wśród faworytów sobotniej rywalizacji obok Polaków wymieniało się głównie Norwegów, Słoweńców, Japończyków oraz Niemców. W pierwszej serii konkursu żadna z tych drużyn nie była jednak w stanie nawiązać do wyników osiąganych przez gospodarzy. Polaków już w pierwszej grupie na prowadzenie wysforował Piotr Żyła skokiem na odległość 128 metrów. Choć dalej od niego lądował Słoweniec Tilen Bartol (129,5), to Żyła uzyskał lepsze noty i wyższą rekompensatę za wiatr, dzięki czemu Biało-Czerwoni o punkt wyprzedzali swoich rywali. W kolejnej grupie Aleksander Zniszczoł uzyskał 125,5 m. Lepiej od niego spisał się tylko Japończyk Keiichi Sato i w klasyfikacji konkursu przewaga gospodarzy nad kolejnym zespołem wzrosła do 4,3 pkt. Dominacja Polaków była coraz bardziej widoczna, gdy swoje próby oddali Kamil Stoch (128,5 m) oraz Dawid Kubacki (131,5 m). W pierwszej serii tylko Rosjanin Jewgienij Klimow (133 m) poleciał dalej od mistrza świata ze skoczni normalnej z Seefeld. W ogólnym rozrachunku polska drużyna była jednak bezkonkurencyjna i zakończyła tę część rywalizacji z przewagą 26,8 pkt nad drugą Słowenią i 29,8 pkt nad trzecią Norwegią. Pomimo zdecydowanego prowadzenia gospodarze nie zwalniali tempa w finałowej odsłonie. Kolejne dobre skoki oddali Żyła (130 m) i Zniszczoł (124,5 m), jednak prawdziwą petardę odpalił Stoch, który poleciał aż 134,5 metra, przypominając konkurencji o swoich wielkich możliwościach. Kropkę nad “i” postawił Kubacki uzyskując 128,5 m. Wyniki końcowe konkursu drużynowego w Wiśle:

1. Polska 1094,1 pkt

2. Słowenia 1035,7

3. Norwegia 1029,2

4. Niemcy 1028,5

5. Japonia 1015,2

6. Austria 984,3

7. Rosja 958,0

8. Czechy 885,3

9. Szwajcaria 421,7

10. Finlandia 386,6 Niestety dzień później, w pierwszych zawodach letniego cyklu, nie było już tak różowo. Z jedenastu podopiecznych trenera Michała Doleżala awans do drugiej serii zapewniło sobie ośmiu. Najwyżej, na czwartym miejscu, sklasyfikowany był Dawid Kubacki po skoku na 128. m. Do czołowej trzydziestki nie załapali się Paweł Wąsek, Tomasz Pilch i debiutant Kacper Juroszek. Ich los podzielił również m.in. Austriak Stefan Kraft. Najdalej w pierwszej serii poleciał Rosjanin Jewgienij Klimow (135 m), ale nie wystarczyło mu to do prowadzenia. Nie wyprzedził bowiem Słoweńca Timiego Zajca (133,5 m), który uzyskał od sędziów dużo lepsze noty, mając przed drugim skokiem przewagę 1,8 pkt nad Klimowem, 6,6 pkt nad trzecim Markusem Eisenbichlerem i 7,7 pkt nad Kubackim. W drugiej serii znakomicie spisał się Kubacki. Tym razem najlepszy z Polaków doleciał do 131 m. Skaczący po nim Eisenbichler i Klimow uzyskali odpowiednio 126 m i 124,5 m, co sprawiło, że skoczek z Nowego Targu zdołał ich wyprzedzić. Poza zasięgiem wszystkich w niedzielę był jednak Zajc. Jego 128,5 m w drugim skoku wystarczyło do spokojnego zwycięstwa z przewagą 6,6 pkt nad drugim Kubackim. Dwa równe skoki oddał Piotr Żyła. 126,5 m w drugiej serii pozwoliło mu awansować z dziewiątej lokaty na piątą. Powodów do radości nie miał z kolei Kamil Stoch. Drugi jego skok to ledwie 121,5 m i spadek na 19. miejsce. Wyniki konkursu LGP w Wiśle:

1. Timi Zajc (Słowenia) 277,9 pkt (133,5/128,5 m)

2. Dawid Kubacki (Polska) 271,3 (128,0/131,0)

3. Jewgienij Klimow (Rosja) 266,8 (135,0/124,5)

4. Markus Eisenbichler (Niemcy) 262,1 (129,5/126,0)

5. Piotr Żyła (Polska) 262,0 (127,0/126,5)

6. Karl Geiger (Niemcy) 261,5 (129,5/126,5)

… 12. Aleksander Zniszczoł (Polska) 250,0 (128,0/122,0)

15. Maciej Kot (Polska) 246,8 (122,5/126,0)

19. Kamil Stoch (Polska) 243,8 (124,5/121,5)

21. Andrzej Stękała (Polska) 241,3 (124,0/129,0)

26. Jakub Wolny (Polska) 235,3 (120,0/126,0)

30. Klemens Murańka (Polska) 231,2 (122,0/123,0)

32. Paweł Wąsek (Polska) 115,0 (123,0)

45. Tomasz Pilch (Polska) 103,7 (116,0)

Konkursy w Wiśle były jednocześnie debiutem trenerskim nowego szkoleniowca polskich skoczków Czecha Michała Doleżala.

