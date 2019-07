Polska chce zatrzymać odpływ młodych ludzi Nowa ustawa, która wejdzie w życie w Polsce w tym tygodniu, zniesie podatek dochodowy dla około dwóch milionów młodych pracowników. Jest to próba powstrzymania dramatycznego drenażu mózgów, którego Polska doświadcza od czasu przystąpienia do Unii Europejskiej 15 lat temu – opisuje CNN. Zerowy PIT ma dotyczyć przychodów z pracy (stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy) oraz z umów zlecenia zawartych z firmą, osiąganych przez osoby do 26. roku życia – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 85 tys. 528 zł, co odpowiada to górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej. W 2019 r. limit zwolnienia wyniesie 35 636,67 zł, czyli 5/12 limitu rocznego, ponieważ zwolnienie będzie obowiązywać przez pięć miesięcy (od sierpnia do grudnia). Nadwyżka przychodów ponad limit 85 528 zł (w 2019 r. ponad 35 636,67 zł) podlegać będzie opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej. Rząd ma nadzieję, że dzięki temu uda się zatrzymać odpływ młodych pracowników z kraju. – To musi się skończyć, młodzi ludzie muszą pozostać w Polsce – mówił premier Mateusz Morawiecki. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

