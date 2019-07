Polska poparła Rosję w RE? Morawiecki odpowiada Polski rząd poparł deklarację, która umożliwiła Rosji przywrócenie prawa głosu w Radzie Europy – podał portal Onet. Premier Mateusz Morawiecki stwierdził, że Polska “uczestniczyła w odblokowaniu pewnych procedur”. – Rząd PiS pokazał, że Rosja nie powinna zostać odwieszona – dodał. Polski rząd poparł deklarację, która umożliwiła Rosji przywrócenie prawa głosu w Radzie Europy – podał portal Onet. Premier Mateusz Morawiecki stwierdził, że Polska “uczestniczyła w odblokowaniu pewnych procedur”. – Rząd PiS pokazał, że Rosja nie powinna zostać odwieszona – dodał. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

